A San Salvo Marina torna ' La notte di Vasco' | sul palco i musicisti del Blasco nazionale

San Salvo - tutto pronto per l'edizione 2018 de 'La notte di Vasco' : ... cantante e vocalist del rocker di Zocca, e Diego Spagnoli, direttore del palco del Modena Park e componente attiva di tutti gli spettacoli. Il concerto, organizzato da Eventi & Servizi srls in ...

Morto motociclista a San Salvo : Chieti - Non ce l'ha fatta Vittorio Altieri, 23 anni ingegnere di Vasto, che questa mattina ha urtato un camion in via Marisa Bellisario, nella zona industriale di San Salvo, mentre si stava recando alla Denso Manufacturing, dove stava svolgendo uno stage formativo. Il giovane in sella a una Yamaha 600, dopo l'impatto con un mezzo pesante diretto alla piattaforma logistica Conad, è stato sbalzato dal mezzo finendo a terra urtando ...

Sabato la presentazione del corso "Scuola Romena a San Salvo" : L' associazione socio-culturale "Decebal", all'inizio di maggio, ha presentato un' apposita domanda al Ministero dei romeni nel Mondo. Questo progetto è strutturato da corsi di lingua Romena, storia, ...

Lobello : 'Festa San Vitaliano partecipata - festa Madonna di Porto Salvo programmata con parrocchia' : Va comunque sottolineato che, per gli spettacoli, il Comune ha rispettato tutte le prescrizioni degli organi preposti a vigilare sulla sicurezza e sui servizi offerti ai cittadini. Quanto alla festa ...

Lo strazio dei genitori che non Sanno ancora chi è in salvo e chi è ancora nella grotta di Tham Luang : I loro figli, forse, sono stati estratti, quasi per miracolo, dalla grotta in cui erano intrappolati dal 23 giugno. O forse quei ragazzini, attesi da tanto tempo dalle loro mamme e dai loro papà sono ancora dentro alla cavità di Tham Luang, in Thailandia, e domani dovranno percorrere una strada lunga quasi quattro chilometri prima di rivedere la luce. I genitori dei ragazzi intrappolati dal 23 giugno nella grotta non lo sanno, ...

Il Comune di San Salvo contrattacca : doppio ricorso in Consiglio di Stato per gli orari della musica : ... una turista e l'amministratore di condominio del Villaggio Helios , una serie di appartamenti a ridosso di piazzale Cristoforo Colombo, dove si concentra la gran parte degli spettacoli estivi, e ...

Incendi : esercitazione antincendio a San Salvo : Un principio di Incendio a bordo di un’imbarcazione, ormeggiata nel porto turistico di San Salvo, è stato domato questa mattina dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Vasto. Per fortuna si è trattato di una esercitazione, organizzata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, per saggiare la capacità di reazione e i tempi di intervento degli addetti ai lavori. Nel corso dell’esercitazione sono state attivate tutte le ...

14° Edizione del Trofeo Podistico San Salvo del Memorial "Dino Potalivo" : Tiziana Magnacca e l'Assessore allo sport, Tonino Marcello : un ringraziamento dovuto all'organizzazione che ha fatto il necessario per far si che San Salvo vivesse una giornata di sport e di ...

Liberi e Uguali San Salvo : 'Ai lavoratori della Pilkington non basta la propaganda' : La politica, i politici, chi ricopre cariche e ruoli istituzionali a livello locale e nazionale non possono cavarsela con la propaganda . Noi siamo un piccolo movimento politico che si richiama ...

Pier Luigi BerSani : "Da Conte tanti silenzi - zero cifre. Salvo giusto la class action : magari!" : "Ho ascoltato il presidente del Consiglio: parole, alcune preoccupanti altre condivisibili perché ovvie, ma bisogna prendere atto che manca un'agenda scandita, non ci sono i 1000 giorni, non c'è una cifra. Si vende quel contratto come un programma di governo ma è più o meno un documento elettorale. Purtroppo il presidente del Consiglio ha perso l'occasione di segnalarsi come tale, di dire qualcosa in più. Per ...

Meglio tardi che mai : la Provincia destina 110mila euro per la sistemazione della Sp 197 a San Salvo : Non molleremo e insisteremo affinché gli interventi vengano completati vista l'importanza strategica di questa strada per l'economia industriale non solo per il territorio del Vastese ma per tutta la ...

San Salvo. Precipita dalla tettoia morto Paolo Altieri : Incidente domestico mortale a San Salvo (Chieti). Paolo Altieri, 45 anni, si è arrampicato sulla tettoia per sbloccare la carrucola