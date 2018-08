A Palermo la Guardia di finanza ha sequestrato una nave che trasportava 20 tonnellate di hashish : A Palermo la Guardia di finanza ha sequestrato una nave battente bandiera di Panama che trasportava 20 tonnellate di hashish. L’hashish era nascosto in un serbatoio per il carburante ed era completamente ricoperto di gasolio. 11 persone sono state arrestate The post A Palermo la Guardia di finanza ha sequestrato una nave che trasportava 20 tonnellate di hashish appeared first on Il Post.