5 motivi per cui Ant-Man and The Wasp supera il primo film sul micro supereroe

Lasciano morire la figlia per motivi religiosi. Il padre era contro i vaccini : "Dio è sovrano su ogni malattia" : Una bambina di dieci mesi è morta per malnutrizione e disidratazione a causa delle negligenze dei suoi genitori, un uomo e una donna dalla rigida fede cristiana. Per motivi religiosi, la coppia aveva rifiutato le cure mediche per la figlia, la quale è poi deceduta. Entrambi ventisettenni, Seth Welch e Tatiana Fusari, del Michigan, sono stati condannati dal giudice a scontare la pena in prigione. "Dio è sovrano su ogni ...

Bari - lite tra richiedenti asilo in un Cara : morto un migrante/ Ultime notizie - aggressione per futili motivi : Bari, lite tra richiedenti asilo in un Cara: morto un migrante. Ultime notizie, un nigeriano è stato ucciso nel corso di una aggressione per futili motivi(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 10:43:00 GMT)

Perchè Fortnite per Android snobberà Play Store? Epic Games svela i motivi : L'arrivo di Fortnite sui sistemi Android è ormai soltanto questione di giorni: il Battle Royale di Epic Games si appresta a fare il suo esordio anche sui device dotati di sistema operativo del robottino verde, con gli sviluppatori che si sfregano le mani in vista di un allargamento della community assolutamente importante. Certo, uno degli elementi più discussi di questi ultimi giorni è stata la scelta di Epic Games di non diffondere Fortnite ...

6 motivi per cui vedere Brighton almeno una volta nella vita : Per gli inglesi è London by the sea: una versione marina e più rilassata della city, a meno di un'ora di treno da Victoria Station (e da Gatwick). Ma la ridente e orgogliosa Brighton non ci sta a essere solo il buen retiro dei londinesi in fuga dallo stress e così, puntando sul mix giovani, musica e creatività, l'anno scorso è riuscita a portarsi a casa il titolo di città più hipster del ...

WTA Montreal – Serena Williams dà forfait per ‘motivi personali’ : obiettivo Cincinnati prima degli US Open : Serena Williams ha annunciato il suo forfait dal WTA di Montreal: la tennista americana si è cancellata dal torneo canadese per ‘motivi personali’ Serena Williams annuncia il suo forfait dal WTA di Montreal. La tennista americana si è cancellata dal torneo canadese giustificando la sua assenza per ‘motivi personali’. Dopo la batosta subita a San Jose per mano di Johanna Konta, la tennista americana ha preferito ...

Fregene - lo stabilimento La Vela e il Blanco chiusi per due giorni dalla Questura : 'motivi di ordine pubblico' : Stretta della Questura contro la movida selvaggia e senza regole: questa mattina gli agenti della Polizia di Stato hanno notificato un provvedimento di sospensione dell'attività per lo stabilimento La ...

Allerta in questura - un caso di Tbc : contagio per 'motivi personali' : 'Un dipendente di questo ufficio è affetto da tubercolosi, d'intesa con l'ufficio sanitario provinciale sono stati attivati i protocolli previsti'. La nota firmata dal vice-capo di Gabinetto della ...

Perché Lucifer è stato cancellato? Fox spiega i motivi : “È stata una dura decisione” : Dopo aver spiegato i motivi per cui Netflix ha deciso di salvare (e quindi di rinnovare) Lucifer per una quarta stagione, il network Fox ha invece espresso le ragioni dietro la cancellazione della serie. La notizia è arrivata a maggio, proprio prima che andasse in onda il finale di stagione, che ha lasciato i fan con l'amaro in bocca, dato che si è concluso con un grosso cliffhanger. Da allora è iniziata un'enorme campagna social al grido di ...

Schroders : tre motivi per la 'pausa estiva' dell'economia globale : Dopo la rapida ripresa dell'attività economica nel 2017, con l'economia globale alla massima potenza, la crescita è stata leggermente meno sincronizzata nel 2018. L'attività ha tenuto negli Stati ...

Antonio Logli ha ucciso Roberta Ragusa per motivi economici. Le motivazioni della sentenza d'Appello : Il movente che ha spinto Antonio Logli a uccidere la moglie Roberta Ragusa è sostanzialmente economico. Lo affermano i giudici della corte d'Appello di Firenze nelle motivazioni della sentenza che in secondo grado ha confermato la condanna dell'uomo a vent'anni di carcere per omicidio e distruzione di cadavere.La Corte d'Appello rileva che "la coppia Logli-Ragusa versava da tempo in irreversibile stato di crisi matrimoniale a causa della ...

