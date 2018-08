10 Agosto | San Lorenzo | da Nord a Sud Italia | ecco i proverbi più noti

10 Agosto - San Lorenzo : patronati e iconografia : San Lorenzo, sin dai primi tempi del Cristianesimo, viene raffigurato come un giovane diacono rivestito della dalmatica, con il ricorrente attributo della graticola, indicante la tecnica del supplizio, la palma del martirio, la borsa del tesoro della Chiesa romana da lui ridistribuito ai poveri, secondo i testi agiografici. San Lorenzo viene ritenuto il protettore dei pompieri, dei cuochi (secondo la leggenda, quando fu messo sulla graticola a ...

10 - Agosto - chi era San Lorenzo : la vita - il martirio e il legame speciale con le stelle cadenti : Come ogni anno in questa notte, la notte di San Lorenzo, «la notte dei desideri», migliaia di occhi saranno puntati verso il cielo per cogliere una «stella cadente» ed esprimere il proprio sogno. Ma chi era San Lorenzo? Lorenzo nacque nel 225 a Osca (Huesca), ai piedi dei Pirenei, in Aragona, nella prima metà del III secolo. Le notizie sulla sua vita, a dispetto della notevole devozione popolare che lo ha riguardato, sono decisamente ...

Notte di San Lorenzo - ecco perché si potranno vedere più stelle cadenti quest’anno. Ma il picco sarà il 12 Agosto : Quest’anno le Perseidi potrebbero riservare uno spettacolo strepitoso, perché la Luna sarà nuova l’11 agosto e non farà da guastafeste e si prevede cielo sereno in gran parte d’Italia Conto alla rovescia per la Notte delle stelle cadenti di San Lorenzo, che quest’anno si annuncia straordinaria, perché lo sciame di meteore avrà condizioni di visibilità ideali, grazie alla complicità della Luna nuova e del cielo sereno in gran parte ...

10 Agosto - la notte delle “lacrime di San Lorenzo” : ecco cosa sono le Perseidi : Come ogni anno, ritorna puntuale l’appuntamento con le popolari “lacrime di San Lorenzo”, meglio note come Perseidi; un evento astronomico capace di suscitare sempre curiosità e interesse presso il grande pubblico, complici il periodo estivo e le vacanze, magari trascorse sotto un cielo limpido e buio. Il termine “stelle cadenti” è quanto mai improprio. Le scie luminose che solcano il cielo non possono essere “stelle” in caduta libera poiché le ...

Notte di San Lorenzo - appuntamento venerdì 10 Agosto a villa Filippina : venerdì 10 agosto, in occasione della Notte di San Lorenzo, il planetario e osservatorio di villa Filippina, ormai punto di riferimento per la divulgazione della scienza astronomica per le scuole e il pubblico, propone una serata di osservazioni astronomiche. Sulle terrazze monumentali della villa verranno posizionati diversi strumenti con operatori che ...

Santa Teresa Benedetta della Croce/ Santo del giorno - il 9 Agosto si festeggia la suora amatissima in Germania : Il 9 agosto si celebra Santa Teresa Benedetta della Croce: Santo del giorno, la donna fu una suora che scelse di convertirsi dall'ebraismo al cristianesimo e morì in situazioni tragiche.

San Venanzo - l'opera lirica la 'Cavalleria Rusticana' aprirà 'Agosto in Medioevo e musica al borgo' : Gli spettacoli sono ad ingresso libero. Tutte le sere, dalle ore 20, è in programma la cena in piazza a cura della Locanda del Borgo ed una parte dell'incasso sarà devoluta all'Associazione Amici di ...

8 Agosto - oggi è San Domenico : le migliori frasi e immagini per gli auguri su WhatsApp e Facebook : 1/34 ...

San Domenico di Guzman/ Santo del giorno - l'8 Agosto si celebra l'uomo raffigurato con un libro aperto in mano : L'8 agosto si celebra San Domenico di Guzman, il Santo del giorno è stato raffigurato nel corso degli anni con un libro aperto in mano per l'impegno nel portare la Parola di Cristo nel mondo

Il 10 Agosto la notte di San Lorenzo tra calici e osservazioni dalle vigne toscane : Nella struttura, caratterizzata da quattro sezioni , astronomica, ambientale, meteorologica, sismica, , coabitano scienza, ricerca e cultura. Con l'imprimatur di una madrina d'eccezione, Margherita ...