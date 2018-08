10 Agosto | la notte delle “lacrime di San Lorenzo” | ecco cosa sono le Perseidi

Notte di San Lorenzo - ecco perché si potranno vedere più stelle cadenti quest’anno. Ma il picco sarà il 12 Agosto : Conto alla rovescia per la Notte delle stelle cadenti di San Lorenzo, che quest’anno si annuncia straordinaria, perché lo sciame di meteore avrà condizioni di visibilità ideali, grazie alla complicità della Luna nuova e del cielo sereno in gran parte d’Italia. Chiamate Perseidi, queste meteore sono associate alla Notte in cui si festeggia il santo, il 10 agosto, e per questo vengono chiamate anche Lacrime di San Lorenzo, ma il picco di attività ...

Notte di San Lorenzo 2018/ Video - domani 10 Agosto - le stelle cadenti : ecco dove vederle : Notte di San Lorenzo 2018, 10 agosto: lo spettacolo delle stelle cadenti è una ricorrenza amata dagli italiani, ecco dove osservarle e come fotografarle(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 12:56:00 GMT)

Notte di San Lorenzo - appuntamento venerdì 10 Agosto a villa Filippina : venerdì 10 agosto, in occasione della Notte di San Lorenzo, il planetario e osservatorio di villa Filippina, ormai punto di riferimento per la divulgazione della scienza astronomica per le scuole e il pubblico, propone una serata di osservazioni astronomiche. Sulle terrazze monumentali della villa verranno posizionati diversi strumenti con operatori che ...

A Castelnuovo di Farfa la cultura e l'arte si accendono di notte a ferrAgosto : La visita prosegue con la documentazione sulla botanica dell'ulivo sabino e la tradizione dell'olivicoltura, poi con la sala della memoria, dove il mondo dell'olio viene raccontato dalle voci e dalle ...

La notte di FerrAgosto si infiamma a Vado Ligure con il concerto dei Groove Monkey dedicato al Grande Lucio Battisti : La storia del Rock Incontra Battisti - Live at Vado Ligure Martedì 14 Agosto la notte di Ferragosto si infiamma a Vado Ligure con il concerto dedicato al Grande Lucio Battisti con i Groove Monkey ...

Lunedi 13 Agosto : la Notte Bianca a Varazze è dedicata alla Musica : Ecco le piazze e gli spettacoli Musicali nel dettaglio 1. Piazza Doria " davanti al Parco del Boschetto " BANDA TZIGA " 20/22 2. Piazza De André " LES TROIS TETONS " 22/24 3. Via Coda/Cairoli " KIDS ...

Il 10 Agosto la notte di San Lorenzo tra calici e osservazioni dalle vigne toscane : Nella struttura, caratterizzata da quattro sezioni , astronomica, ambientale, meteorologica, sismica, , coabitano scienza, ricerca e cultura. Con l'imprimatur di una madrina d'eccezione, Margherita ...

Il ministro Centinaio annuncia : "Faremo del 4 Agosto una vera Notte Bianca del cibo italiano" : Intervistato dal giornalista Paolo Massobrio , Centinaio ha sottolineato l'importanza di aver fuso nello stesso dicastero due dei settori più importanti per l'economia italiana: 'Il progetto, ...

Pooh 50 - l'ultima notte insieme/ Diretta e scaletta : Francesco Facchinetti nel gran finale (Replica 4 Agosto) : Pooh 50 - l'ultima notte insieme in onda oggi, sabato 4 agosto, in prima serata su canale 5: Diretta e scaletta. 50 canzoni per un ultimo, trionfale concerto.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 00:07:00 GMT)

Pooh 50 - l'ultima notte insieme/ Diretta e scaletta : "Reunion sì - ma a una condizione" (Replica 4 Agosto) : Pooh 50 - l'ultima notte insieme in onda oggi, sabato 4 agosto, in prima serata su canale 5: Diretta e scaletta. 50 canzoni per un ultimo, trionfale concerto.(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 21:01:00 GMT)

Il 4 e 5 Agosto la Notte Bianca del cibo italiano a FICO Eataly World festeggia Artusi : LE RICETTE ArtusiANE A FICO Per tutto il fine settimana, nei punti ristoro di FICO sarà inoltre possibile assaggiare 21 squisiti piatti realizzati seguendo il ricettario "La Scienza in cucina e l'...

Concerto dei Pooh su Canale5 il 4 Agosto - l’Ultima Notte Insieme raccoglie le emozioni della reunion : Il Concerto dei Pooh su Canale5 ci porta indietro nel tempo fino al 2016, quando lo storico gruppo sorto a Bologna 50 anni prima ha deciso di tornare sul palco per un tour conclusivo con il quale hanno voluto mettere la parola fine al progetto del gruppo. La location è quella dello Stadio San Siro, la grande arena della musica, nel quale Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Red Canzian, Stefano D'Orazio e Dodi Battaglia hanno voluto salutare il ...

3 Agosto - Figaro su - Figaro giù…! con Elio apre il Festival itinerante de La Notte della Taranta - Otranto - Lecce - : Troviamo Bartolo invecchiato e brontolone, diventato il dispotico sindaco della cittadina, che cerca rivalsa nel suo ruolo di uomo di scienza e nella sua veste istituzionale. Per questo bandisce il ...

Notte Bianca del Cibo Italiano : il 4 Agosto si festeggia così : Una serata intera in cui mangiare, bere benissimo, conoscere i luoghi dove si produce una delle grandi ricchezza del nostro paese: si potrà fare questo e tanto altro in occasione della Notte Bianca del Cibo Italiano. Prima edizione dell’evento, nato questo che è l’anno dedicato al Cibo Italiano, si festeggerà il 4 agosto non a caso: in questa giorno, nel 1820, è nato Pellegrino Artusi, autore de La scienza in cucina e l’arte del ...