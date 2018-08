Zofkova | bronzo con record E oggi rivincita per Paltrinieri

Zofkova - il bronzo europeo e il padre ritrovato : la storia di Carlotta - nuotatrice-contessa : La storia di Carlotta Zofkova, cresciuta con la madre Alena e riconosciuta dal padre-conte solo pochi anni fa Un bronzo ricco di significato, quello di Carlotta Zofkova nei 100 dorso agli Europei di nuoto 2018 di Glasgow. L’azzurra si è piazzata al terzo posto nella sua gara, stabilendo anche il nuovo record italiano: un’emozione immensa, arrivata dopo anni di sacrifici, dedicata interamente alla mamma. Gian Mattia ...

Nuoto - Europei 2018 : Carlotta Zofkova - il bronzo della carriera! Che numero nei 100 dorso! : E’ una giornata che continua a regalare medaglie all’Italia negli Europei di Nuoto a Glasgow. Dopo l’oro di Simona Quadarella, arriva un bronzo davvero eccellente di Carlotta Zofkova nei 100 dorso femminili. Una super prestazione quella della dorsista azzurra, che non solo si prende la medaglia della carriera, ma realizza anche il nuovo record italiano con il crono di 59”61. La vittoria è andata alla russa Anastasiia ...