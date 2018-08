Zingari scendete | avete rotto | l' annuncio shock sul treno Milano - Mantova

huffingtonpost

(Di mercoledì 8 agosto 2018) "I passeggeri sono pregati di non dare monete ai molestatori.perché. E nemmeno aglialla prossima fermata, perchéi c...". È il messaggio, lanciato da una voce femminile attraverso gli altoparlanti di bordo, che hanno sentito ieri i passeggeri del regionale '2653', che parte alle 12:20 daper Cremona e.Secondo 'La Provincia di Cremona', che riporta la notizia, sono stati numerosi i passeggeri a raccontare l'episodio sui social e a informare via mail l'azienda che gestisce i convogli,rd, la quale ha avviato un'inchiesta interna. "Il dispositivo da cui si lanciano quel tipo di avvisi - spiega in una nota - non è in cabina e, attraverso una manomissione, può essere accessibile anche ai passeggeri".