«Zingari scendete | avete rotto i c» | l' annuncio choc sul treno | aperta un' inchiesta

"Zingari scendete - avete rotto" - l'annuncio shock sul treno Milano - Mantova : "I passeggeri sono pregati di non dare monete ai molestatori. scendete perché avete rotto. E nemmeno agli zingari: scendete alla prossima fermata, perché avete rotto i c...". È il messaggio, lanciato da una voce femminile attraverso gli altoparlanti di bordo, che hanno sentito ieri i passeggeri del regionale '2653', che parte alle 12:20 da Milano per Cremona e Mantova.Secondo 'La Provincia di Cremona', che riporta la ...