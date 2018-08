«Zingari scendete | avete rotto i c» | l' annuncio choc sul treno | aperta un' inchiesta

MILANO - ANNUNCIO SHOCK SU TRENO : " Zingari scendete - AVETE ROTTO I C..."/ Capotreno Trenord difesa sui social : ANNUNCIO choc sul TRENO : "Zingari e molestatori SCENDETE !". L'episodio sconcertante si è verificato sul MILANO -Cremona, la denuncia sui social di un passeggero.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 14:56:00 GMT)

Trenord - l’annuncio all’altoparlante del treno : “ Zingari scendete - avete rotto i c…” La società avvia inchiesta interna : “I passeggeri sono pregati di non dare monete ai molestatori. E nemmeno agli zingari: scendete alla prossima fermata, perché avete rotto i coglioni”. E’ l’annuncio dato da un altoparlante di bordo di un treno regionale di treno rd che ieri, poco prima dell’una, stava viaggiando da Milano stava partendo per Cremona e Mantova. Tutti i passeggeri lo hanno sentito: a segnalarlo, però, è stato un ricercatore 37enne, cremonese, che ...

