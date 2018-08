WhatsApp : bug consente agli hacker di accedere alle chat di gruppo : Check Point Research ha scovato un bug di WhatsApp che consente agli hacker di accedere alle conversazioni di gruppo impersonando uno qualunque dei membri. Informata la società acquistata nel 2014 da Facebook, la risposta non è state per nulla rassicurante. WhatsApp vulnerabile agli attacchi hacker Che WhatsApp venga sfruttata il più possibile dai malintenzionati non è certo un mistero, nessun’altra app ha lo stesso tipo di traffico ...

WhatsApp - gli esperti segnalano una falla : "È possibile manipolare i messaggi inviati" : L'allarme arriva da Checkpoint, società israeliana di sicurezza informatica. L'app di messaggistica: "Stiamo valutando il caso, ma non c'è nessun problema per la crittografia"

8 Agosto - oggi è San Domenico : le migliori frasi e immagini per gli auguri su WhatsApp e Facebook : 1/34 ...

Facebook pronta a monetizzare con WhatsApp : nell'anno nuovo arrivano gli annunci pubblicitari : Mentre questa trasformazione può portare a una base di utenti decrescente per WhatsApp, Facebook sembra destinata a convertire l'app di messaggistica mobile numero uno al mondo in una macchina per ...

Momo Game - cosa sappiamo sul gioco che spopola su WhatsApp e che somiglia a Blu Whale. La polizia indaga sul suicidio di una 12enne : Se ne parla in Russia, ma anche in Messico, il Brasile, la Colombia e altri paesi in tutto il mondo. Nel caso di 'Momo', il suo principale mezzo di propagazione è Whatsapp. #UIDI #FGETabasco #...

Per le aziende a pagamento WhatsApp : Business API nel dettaglio (link e guida richiesta) : Per le aziende WhatsApp sarà a pagamento e questo perché le nuove Business API garantiranno degli strumenti unici e diretti di comunicazione con i clienti, prima alle grandi e poi anche alle piccole imprese. Un canale di comunicazione preferenziale che, come tale secondo Mark Zuckerberg proprietario di Facebook e anche dell'applicazione di messaggistica, va pagato. Cosa consentiranno di fare le nuovissime WhastApp Business API? Per il mondo ...

“Morta dopo quel messaggio WhatsApp”. Il nuovo ‘gioco’ spaventa le famiglie : Un gioco che si sta diffondendo tra i più giovani attraverso WhatsApp e che ha subito scatenato inquietanti parallelismi con il Blue Whale Challenge, sfida nata in rete e collegata alla morte di almeno 130 persone, tutti ragazzi e ragazze, nella sola Russia. L’ennesimo allarme lanciato dalle autorità ha stavolta un nome ancora più esplicito, Momo Suicide Game, e sembra aver già provocato un dramma. Si tratta di una giovanissima di 12 ...

Preziosissime chiamate e videochiamate di gruppo WhatsApp ufficiali dal 31 luglio : guida e limite partecipanti : Le chiamate e videochiamate di gruppo WhatsApp sono tra noi, da oggi 31 luglio. Dopo una lunga fase di sperimentazione delle conversazioni collettive, direttamente sul sito dell'applicazione di messaggistica, è comparso l'annuncio della distribuzione definitiva della novità. Come funziona il nuovo servizio? Esiste un limite di partecipanti massimo alle sessioni? Lo staff dell'app tra le più utilizzate al mondo comunica che attualmente, ogni ...

Momo terrorizza le notti degli utenti WhatsApp : Momo è il nome dell'utente WhatsApp che invia anche nel cuore della notte messaggi con contenuti a dir poco inquietanti. Ecco tutti i dettagli L'articolo Momo terrorizza le notti degli utenti WhatsApp proviene da TuttoAndroid.

BUFALA RADIAZIONI : “CONTROLLATE SU GOOGLE - NASA E BBC”/ Messaggio su WhatsApp : gli elementi della fake news : Raggi cosmici e RADIAZIONI per l'eclissi di Luna, ma è una BUFALA su WhatsApp. “Oggi spegnete i cellulari”, ma è una fake news del 2016. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 18:07:00 GMT)

Riecco la bufala radiazioni Singapore e dei raggi cosmici : il 27 luglio su WhatsApp : La bufala radiazioni Singapore e dei raggi cosmici riprende la propria corsa su WhatsApp, invitando tutti a spegnere il telefono, il cellulare (come se non fossero la stessa cosa, ndr.), il tablet stasera, più precisamente dalle ore 00.30 alle 3.30. La notizia, come si legge nel messaggio, sarebbe stata lanciata da una TV dell'isola città-stato a sud della Malesia (ma quando mai). La comunicazione prosegue incitando i lettori alla divulgazione, ...

26 luglio 2018 : auguri di buon onomastico Anna! Ecco IMMAGINI - VIDEO e FRASI per WhatsApp e Facebook : 1/48 ...

Duplice novità con WhatsApp per iPhone tramite l’aggiornamento di fine luglio : Ci sono almeno due novità che dobbiamo prendere in considerazione in queste ore per quanto concerne Whatsapp per iPhone, considerando alcune notizie emerse dopo che i primi utenti hanno avuto modo di provare dopo l'aggiornamento rilasciato a fine luglio. Vediamo più nello specifico di cosa si tratta, dopo che nelle ultime settimane ci siamo soffermati spesso e volentieri sulle anticipazioni riguardanti le migliorie dell'app tramite WABetaInfo. ...

WhatsApp : paura tra gli utenti per la nuova catena di Sant'Antonio chiamata Momo : Nelle ultime ore migliaia di utenti di Whatsapp sono entrati nel panico a causa di una nuova catena di Sant'Antonio [VIDEO] che si è propagata velocemente causando timori e preoccupazioni tra coloro che hanno ricevuto un messaggio da un utente dell'applicazione di messaggistica che si fa identificare con il nome di Momo e che ha correlato il suo profilo con un'immagine terrificante di una donna con un ghigno spaventoso ed enormi occhi fuori ...