Wemo | il braccialetto in silicone che funziona da post-it

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Il calendario dello smartphone, una piega sul quaderno, un bigliettino incollato allo schermo del pc o il più che classico nodo al fazzoletto. Ci sono mille modi diversi per tenere a mente un impegno, un indirizzo o una data di compleanno che non dobbiamo assolutamente scordare. Modi che si sono evoluti grazie alla tecnologia e alla perenne connessione, certo, ma che ogni tanto fa piacere riportare nel caro, vecchio mondo dell’analogico. Ed è così che ha fatto la compagnia giapponese Cosmotec, che in collaborazione con Kenma e TokyoDesign ha deciso di presentare sul mercato, contrazione di Wearable Memo: unsu cui è possibile appuntare qualunque cosa usando una semplice biro. Ispirato ai bracciali utilizzati negli ospedali per avere sempre a disposizione le informazioni legate ai pazienti,si chiude intorno al polso con una semplicissima chiusura a scatto ...