Wall Street avvia la giornata senza slancio

Stop alle pressioni di Wall Street Elon Musk rischia l'indagine Sec : Elon Musk sta valutando se procedere al delisting di Tesla con un’operazione da 50 miliardi di dollari che lo vedrebbe offrire 420 dollari per azione e il titolo decolla a Wall Street chiudendo a +11%, ancora un 10,5% sotto i prezzi della possibile Opa. Musk, che da ieri ha anche il fondo sovrano dell’Arabia Saudita tra i suoi soci e che sta organizzando i finanziamenti per il nuovo impianto produttivo che aprirà a Shanghai, ...

Wall Street apre negativa - Dj -0 - 19% : ANSA, - NEW YORK, 6 AGO - Apertura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,19% a 25.409,54 punti, il Nasdaq cede lo 0,11% a 7.804,44 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno ...

Wall Street parte debole : partenza all'insegna della cautela per la borsa di Wall Street, nel giorno in cui entrano in vigore le sanzioni statunitensi contro l'Iran . Si attende, infatti, per oggi l'annuncio da parte di ...

Wall Street accelera a metà giornata : Dal fronte macro, in chiaroscuro il mercato del lavoro statunitense che nel mese di luglio ha visto il tasso di disoccupazione scendere al 3,9% dal 4% del mese scorso, ma l'economia ha creato meno ...

Wall Street : avvio poco mosso dopo occupazione deludente - Dow +0 - 17% : I salari orari sono cresciuti nel mese leggermente piu' delle attese ma le pressioni inflative restano sotto controllo, cosa che non altera la rotta della politica monetaria della Federal Reserve. ...

Wall Street avvia senza slancio : Dal fronte macro, in chiaroscuro il mercato del lavoro statunitense che nel mese di luglio ha visto il tasso di disoccupazione scendere al 3,9% dal 4% del mese scorso, ma l'economia ha creato meno ...

Apple tocca quota 1.000 miliardi. E Wall Street ringrazia : Sullo sfondo il nulla di fatto in materia di tassi di interesse da parte della Federal Reserve , che però ha parlato di un'economia solida aprendo la strada ad un nuovo rialzo a settembre. Grande ...

Apple - record a Wall Street : l'azienda adesso vale 1000 miliardi di dollari : Nuovo record per la società di Cupertino. Apple è la prima società quotata della storia della Borsa statunitense a superare la soglia dei 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione.La quota corona un decennio di crescita ininterrotta innescata dal debutto degli iPhone che hanno trasformato trasformato l'azienda californiana da produttore di nicchia di computer in un colosso globale delle comunicazioni.La compagnia fondata da Steve Jobs ...

Borsa : Wall Street apre in calo : ANSA, - NEW YORK, 2 AGO - Apertura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones perdere lo 0,48% a 25.209,26 punti, il Nasdaq cede lo 0,57% a 7.663,86 punti mentre lo S&P 500 lascia sul ...