Wakeboard | Italia Campionessa d’Europa! Gli azzurri continuano a vincere | che trionfo in

(Di mercoledì 8 agosto 2018) L'si è laureatad'Europa nelsconfiggendo Russia e Svizzera nella rassegna continentale che si è disputata a Borgo San Pietro (comune in provincia di Rieti prossimo a ospitare anche i Mondiali). Glisi sono confermati sul tetto del Vecchio Continente con un totale di 565 punti, demolendo appunto Russia (490) e Svizzera (44). Il nostro Paese ha confermato il proprio strapotere in questa disciplina, uno sport acquatico da tavola nato dalla fusione tra sci nautico e snowboard. Ottimi risultati anche nelle competizioni individuali con un oro, due argenti e tre bronzi.