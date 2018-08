Visite guidate | tour e mostre | ecco l' agosto a Recanati

Finale - 26 anni di "Storie al Chiaro di Luna" : ripartono le Visite guidate ai castelli : Venerdì 20 luglio 2018 l'Associazione Centro Storico del Finale darà inizio alla prima stagionale delle passeggiate culturali notturne. Le STORIE AL Chiaro DI LUNA" sono visite guidate ai castelli ...

Martedì d'estate. Musica - incontri - Visite guidate e mercatini per il centro storico di Faenza : 'La mangeria' propone cena all'aperto e spettacoli con la Musica dal vivo del Trio Italiano. Al Caffè delle rose si esibirà la scuola di ballo One Y Dos. Infine, al Bioromance arrivano le atmosfere ...

Roma - Palazzo Barberini - Visite guidate gratuite nella Galleria Corsini fino ad agosto : Da venerdì 13 luglio a giovedì 9 agosto, le Gallerie Nazionali di Arte Antica offrono ai visitatori un programma di visite guidate gratuite in italiano e in inglese per scoprire la collezione della Galleria Corsini: l’unica quadreria settecentesca Romana ad essere rimasta ancora oggi pressoché inalterata.Continua a leggere

SULLE TRACCE DI GALILEO GALILEI : Visite guidate SULLE COLLINE DI ARCETRI : Nella Villa il fondatore della scienza moderna scrisse anche le sue ultime opere, accompagnato e aiutato per la sua progressiva cecità da discepoli e collaboratori, fra cui Vincenzo Viviani ed ...

Roma : Domani apertura ‘Insula sapientiae’ - Visite guidate : Roma – Domani si svolge una nuova edizione dell’Insula sapientiae, l’iniziativa culturale che consente di visitare nella sua interezza il complesso domenicano che gravita sulla basilica di Santa Maria sopra Minerva e che ospita le due biblioteche del Parlamento italiano, coordinate nell’ambito del Polo bibliotecario parlamentare, il convento di Santa Maria sopra Minerva e la Biblioteca Casanatense. Con ingresso dalla ...

Finalborgo - percorso museale del Palazzo del Tribunale : Visite guidate con caccia al tesoro e visite estive serali : Il Palazzo del Tribunale ha organizzato una seria di interessanti iniziative per grandi e piccini, in uno degli angoli più suggestivi della splendida Finalbrogo: Piazza del Tribunale. Attraverso una ...

Incontri d'Estate 2018 Musica - teatro - danza & Visite guidate FAI nelle frazioni di Cuneo : 3.00, 4 agosto a San Benigno " Area Spettacoli, via Don Costamagna, Dalla Canzone alla canzonetta con Trio Ensemble d'Autore 8 agosto a Madonna delle Grazie - Ca' di Banda, via delle Isole, 72; Duo ...

Mirabilia Festival e Visite guidate al Castello di Fossano : Dal venerdì alla domenica Fossano verrà infatti chiusa per permettere, in ottemperanza alle nuove normative di sicurezza, di fruire di alcuni spettacoli assolutamente unici nel loro genere , La mappa ...

Milano. Sabato al Museo botanico Visite guidate adatte a tutta la famiglia : Sabato 16 giugno il Museo botanico Aurelia Josz apre le sue porte per raccontare a grandi e bambini i tesori

Visite guidate in provincia di Cosenza alla scoperta della Cicogna bianca : Uno spettacolo raro e straordinario che mescola emozione e scienza , passione e conoscenza orale sullo sfondo di simbologie dalle origini antichissime. Inoltre i volontari LIPU daranno informazioni ...

Cicogna days - fino al 24 giugno le Visite guidate della Lipu : I volontari della Lipu accompagneranno i partecipanti a uno spettacolo straordinario, che mescola emozione e scienza, per una specie, la Cicogna bianca, molto conosciuta e ricca di significati ...

Visite guidate Teatralizzate …il nuovo modo di conoscere Roma! : Avete mai pensato di poter incontrare Michelangelo, passeggiare con i Borgia e stringere la mano al mitico Trilussa? Ebbene sì, a Roma si può! A grande richiesta e con un calendario ricco di sorprese e cavalli di battaglia tornano, le Visite Guidate Teatralizzate, sold out per tutte le repliche nelle scorse edizioni. I VIAGGI DI ADRIANO propone quest’anno ben 72 appuntamenti, per conoscere Roma in un modo assolutamente innovativo e per ...