Violenti temporali in arrivo | allerta meteo

Maltempo : Violenti temporali in Alto Adige : Una serie di violenti temporali si sono abbattuti in serata su gran parte dell’ Alto Adige . Le zone maggiormente colpite sono le localita’ della Val d’Isarco, Val Pusteria e anche Burgraviato (Merano). In Val di Fleres la strada provinciale 508 e’ stata chiusa causa una frana abbattutasi sulla carreggiata. I temporali sono caratterizzati da forti raffiche di vento, pioggia e grandine. Dal tardo pomeriggio gli interventi ...

Maltempo - Violenti temporali sulle Alpi : disastro in Val Ferret per una frana su un campeggio - un morto. Chiusa la strada del traforo del Gran San Bernardo : Situazione complicata per via del Maltempo in Valle D’Aosta, dove si sono verificate diverse frane. In particolare il disastro in Val Ferret nel pomeriggio ha provocato almeno un morto dopo un violento nubifragio nel territorio comunale di Courmayeur. La vittima, sorpresa dalla colata di fango e detriti mentre si trovava a bordo della propria auto che è stata trascinata via dalla corrente, è rimasta incastrata nelle lamiere della sua auto, ...