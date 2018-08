Vino rosso con il pesce | come si abbina e quale scegliere

Calorie Vino bianco e rosso : quante ne ha un bicchiere e quali sono i vini più “dietetici” : Quanto “pesa” il Vino bianco o rosso in termini di Calorie? E quali sono i vini migliori per non ingrassare? In questo articolo cercheremo di scoprire i segreti per non rinunciare a un buon bicchiere ma nemmeno alla propria forma fisica! La vita sociale contemporanea è sempre più di frequente scandita da momenti di convivialità che si consumano davanti ad un bicchiere di Vino: che si tratti di un aperitivo veloce dopo il lavoro, di una cena tra ...