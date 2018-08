Vince mezzo milione di euro con un gratta e vinci da 5 euro

Aquarius - lasciare 629 migranti in mezzo al Mediterraneo per vedere chi Vince : Una vergogna incredibile. Il governo Conte ha dimostrato in pochi giorni la sua vera realtà. Non si tratta di essere di destra, sinistra o centro ma umani o disumani e questo nuovo governo, considerato il caso della nave Aquarius, può considerarsi in maniera inequivocabile disumano. Non esistono scuse. Usare 629 persone disperate, in balia del mare, della povertà e della miseria, per mero scopo elettorale e propagandistico non è degno di un ...