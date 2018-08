Vi spiego perché la sinistra ha fallito | parla l' ultimo segretario del

Menezes : 'Neymar un problema per il Brasile - vi spiego perché' : Il nostro problema non è Gabriel Jesus, la mia ultima grande scoperta in questo mondo, ma la nostra più grande star, ossia Neymar". Queste le motivazioni: "Abbiamo sempre detto che il problema è ...

Sindaco Bari : 'Ho litigato spesso con De Laurnetiis. Vi spiego perché ho scelto lui e non Lotito' : Il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, è intervenuto a RMC Sport dove ha parlato dell'acquisto del clun barese da parte di De Laurentiis. Queste le sue dichiarazioni: 'De Laurentiis non ha acquistato il club è stato il Sindaco ad assegnarglielo e me ne prendo ...

'Vi spiego perché lo sgombero del Camping River è inutile' : Attualmente si dà il 99 per cento di spazio mediatico alla cronaca e l'1 per cento di spazio agli eventi culturali che pur si organizzano sull'intero territorio nazionale. È chiaro che questa ...

“Vi spiego perché lo sgombero del Camping River è inutile” : Musicista con il nome di arte di Alexian, compositore e poeta, Santino Spinelli è un italiano di etnia rom che ha due lauree e che è stato docente alle università di Trieste, di Chieti e di Teramo, oltre che al Politecnico di Torino. Da sempre attivo nella difesa della comunità romanì contro razzism

Mercato NBA – Carmelo Anthony commenta il suo addio ai Thunder : “OKC? Non era l’ideale - vi spiego perché” : Carmelo Anthony ha commentato la particolare trade e le dinamiche di Mercato che gli hanno permesso di lasciare i Thunder Fra le tante trade portate a compimento durante il Mercato NBA, quella con protagonista Carmelo Anthony é sicuramente una delle più complesse. Melo ha lasciato i Thunder (di comune accordo), trasferendosi ad Atlanta per poi accordarsi per un buyout che gli permetta di trasferirsi in un’altra franchigia da free ...

[L'intervista] Tremonti : vi spiego perché i dazi di Trump non sono il male assoluto : E' un fatto politico di enorme rilievo perché quello che succede negli Stati Uniti ha effetti in tutto il mondo. E' un tentativo di far recuperare terreno all'economia americana facilitando il ...

LaVar Ball versione coach : “come allenerei LeBron e Lonzo? Certi giocatori non puoi allenarli! Vi spiego perchè” : LaVar Ball veste i panni di coach e spiega il suo pensiero su come andrebbero allenati due giocatori dal grande QI cestistico come LeBron James e Lonzo Ball In casa Lakers, anche prima dell’arrivo di LeBron James, c’era una presenza capace di attirare su di sè tutte le attenzioni mediatiche: stiamo parlando di LaVar Ball. Il vulcanico padre di Lonzo Ball è stato uno dei promotori più attivi dell’arrivo di LeBron James a ...

Napoli - De Laurentiis : "Vi spiego perché non ho preso Cristiano Ronaldo" : Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Ansa Il presidente fra i tifosi, il presidente coi bambini, il presidente in full immersion col Napoli. Aurelio De Laurentiis completa l prima settimana ...

Gay pride - una carnevalata? Niente affatto. Vi spiego perché ci sono musica - glitter e drag queen : di Margherita Cavallaro Cari lettori, Sabato 7 Luglio a Londra si è tenuto il pride. Più di 500 gruppi hanno sfilato nella parata (incluso ovviamente quello di Wake Up Italia) e più di un milione di persone vi hanno assistito. È stata come al solito una giornata fantastica (salvo un particolare inconveNiente di cui parlerò separatamente perché so come fidelizzare il lettore), ma in questo attuale clima politico più che in altri anni sento il ...

Paragone (M5S) contro le banche : “spiego l’economia dell’uomo indebitato. Ecco perché mi hanno chiuso le trasmissioni” : Alcuni passaggi dell’intervento di Gianluigi Paragone (M5S) alla presentazione del libro di Antonio Maria Rinaldi e gli autori di Scenari Economici.it “La Sovranità appartiene al popolo o allo spread?” (Compagnia Editoriale Aliberti). L'articolo Paragone (M5S) contro le banche: “Spiego l’economia dell’uomo indebitato. Ecco perché mi hanno chiuso le trasmissioni” proviene da Il Fatto Quotidiano.

[L'analisi] Salvini è un bravo ragazzo : non si oppone alle sanzioni alla Russia. E vi spiego perché Austria e Israele festeggiano : ... ha offerto a Putin un escamotage: da Israele gli oligarchi protetti dal Cremlino possono girare capitali e fare operazioni su tutte le piazze del mondo, contando sul ramificato network ...

CRISTINA PARODI/ "La mia Domenica In non è stata un flop : vi spiego perché!" : CRISTINA PARODI lascia Domenica In e viene sostituita da Mara Venier: il resoconto dell'esperienza fatta e il nuovo programma che condurrà nella prossima stagione.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 16:06:00 GMT)

MotoGp - Dovizioso risponde a Valentino Rossi : 'ha sbagliato valutazione - vi spiego perchè' : Andrea Dovizioso risponde a Valentino Rossi dopo l'episodio che li ha visti protagonisti oggi al Gp d'Olanda sul circuito di Assen Marc Marquez ha trionfato, oggi, ad Assen, al termine di un Gp d'...

