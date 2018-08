Venezia | uccide la moglie massacrandola di botte | arrestato il marito Era agli arresti

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Un pestaggio furioso che ha portato la donna alla morte. L’uomo che stamane ha ucciso laa Cavarzere, nelno, eradomiciliari per una tentata estorsione. Quando i sanitari del 118 sono intervenuti nell’abitazione dove i due vivevano a via Regina Margherita, per Maila Beccarello, 37 anni, non c’era più nulla da fare. Sono stati tutti vani i tentativi di rianimarla. Secondo una prima ricostruzione Natalino Boscolo Zemello ha pestato a morte laal culmine di un litigio. La violenza è stata tale che ha reso inutile l’intervento sul posto dei due soccorritori del servizio di pronto soccorso. L’uomo eradomiciliari dal 20 luglio 2017 per una tentata estorsione e fino ad oggi si era dimostrato un detenuto modello. Il 35enne aveva patteggiato una pena ad un anno e 8 mesi. La sua colpa fu quella di essersi presentato ...