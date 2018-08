Vendite smartphone | Huawei supera Apple

Apple superata da Huawei nelle Vendite globali di smartphone - : Il secondo trimestre del 2018 ha visto Huawei spedire 54,2 milioni di unità, su un totale di 342 milioni in tutto il mondo. Rimane leader in Cina, con una quota di mercato del 27 percento, grazie ...

Xiaomi già al secondo posto in Italia per Vendite Smartphone : Xiaomi sarebbe già al secondo posto in Italia per vendite Smartphone online. Attuato il sorpasso in Italia a circa 2 mesi dall’arrivo ufficiale. E’ incredibile!!! vendite Smartphone in Italia: Xiaomi già seconda? Xiaomi è già al secondo posto tra le vendite di Smartphone già a questo inizio di 2018. Sono bastati pochi mesi, circa 2, […]

Xiaomi : Tra quotazione in Borsa - Vendite smartphone alle Stelle e perdite di 1 miliardo : Xiaomi punta forte, fortissimo sul mercato mondiale e si appresta a sbarcare un po in tutte le nazioni del mondo. Dopo l’Italia infatti programma diversi altri stati ma tra quotazione in Borsa smartphone e profitti in calo c’è da gestire tanta carne al fuoco Il 2018 di Xiaomi: Mondo, smartphone e Guadagni Finalmente Xiaomi è […]

Xiaomi ha aumentato le Vendite di smartphone dell’88% nel Q1 2018 : Xiaomi non ha fornito il numero esatto di smartphone spediti ma ha confermato di aver registrato una crescita pari all'88% durante i primi tre mesi dell'anno L'articolo Xiaomi ha aumentato le vendite di smartphone dell’88% nel Q1 2018 proviene da TuttoAndroid.

Lenovo-Motorola inizia male il 2018 : Crollo delle Vendite smartphone : Lenovo-Motorola inizia male il 2018 con il Q1 che segna un Crollo delle vendite smartphone mai registrato prima d’ora con un -21% nel Q1 del 2018 Lenovo non risolleva le sorti di Motorola. Il 2018 inizia male Il duo Lenovo Motorola sembra non fare bene ad entrambi. Infatti dopo l’acquisizione della divisione Mobile di Motorola […]