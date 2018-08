Vela – Campionato Europeo Melges 24 | Maidollis allunga il passo

Vela – Campionato Europeo Melges 24 - Arkanoè by Montura è seconda solo a Maidollis : Akranoè by Montura miglior barca di oggi “Giornata più che positiva, quasi perfetta per Arkanoè by Montura – questo il commento di Karlo Hmeljak, tattico a bordo dell’imbarcazione dell’armatore e timoniere Sergio Caramel, dopo la seconda giornata di regate a Riva del Garda per il Campionato Europeo Melges 24. “Abbiamo fatto due ottime partenze che ci hanno consentito di giocare la partita con tutti i top team ...

Vela – Campionato Europeo 2018 : Lorenzo Pezzilli dalle prime virate in Optimist al podio : Lorenzo Pezzilli, dalle prime virate in Optimist al podio del Campionato Europeo 2018 Nato e cresciuto in casa Circolo Velico Ravennate, il giovane atleta Lorenzo Pezzilli sta raccogliendo una lunga scia di successi con il suo Optimist sul panorama italiano ed internazionale. Prima della sua partenza con la Nazionale Italiana per il Campionato Europeo di Ledro, abbiamo fatto una chiacchierata con il velista classe 2005 per ...

Vela – Campionato Europeo Contender : vittoria al danese Andreasen : Bellissima conclusione del Campionato Europeo Contender: fino all’ultima prova suspance podio. Alla fine la spunta meritatamente il danese già campione del mondo ed Europeo Andreasen che con ulteriori due primi di giornata si è imposto su tutti Cinque giornate di sole e vento sul Garda Trentino e un Campionato Europeo Contender riuscitissimo oltre che tiratissimo: l’apparente enorme vantaggio dell’italiano Marco Ferrari con l’ultimo giorno ...

Vela – Campionato nazionale a squadre Optimist : splendido podio per il Circolo Velico Ravennate : Campionato nazionale a squadre Optimist, il Circolo Velico Ravennate è di nuovo sul podio Marina di Ravenna, 2 agosto 2018 – Continuano a piovere soddisfazioni in casa Circolo Velico Ravennate e, ancora una volta, il motivo dell’orgoglio sono proprio i giovanissimi atleti della squadra Optimist. Già reduci da una buona scia di successi in corso di stagione, e sotto la guida esperta dell’istruttore Spike Maioli, i cinque ...

Vela – Campionato Europeo Contender - Marco Ferrari resta al comando dopo la prima giornata delle finali : Iniziate le finali ai Campionati Europei Contender al Circolo Vela Arco: Marco Ferrari mantiene la leadership nonostante una giornata non brillantissima Nonostante la giornata un po’ nuvolosa del mattino sul Garda Trentino si è poi aperto il cielo portando nel primo pomeriggio sole e vento da sud, tornati quindi protagonisti per la gioia dei 130 regatanti impegnati al Campionato Europeo Contender, organizzato dal Circolo Vela Arco e in ...

Vela – Campionato Europeo Contender - Marco Ferrari aumenta il vantaggio dopo la terza giornata di gare : Marco Ferrari sempre più leader del Campionato con ben 22 punti sul secondo, il britannico Mussell. Quattro italiani nei primi dieci terza giornata del Campionato Europeo Contender al Circolo Vela Arco e con essa chiusa la fase di regate di qualifiche che permette di dividere la flotta con i primi della classifica che si confronteranno nela, stessa batteria “Gold fleet”. Ancora sole e vento sui 12-16 nodi e altre due belle regate per ...

Campionato nazionale Team Race Optimist - la Fraglia Vela vince il titolo a Follonica : La Fraglia Vela Riva si ripete dopo aver già vinto lo stesso titolo nel 2013 e 2014, confermandosi come uno dei circoli più attivi nel panorama agonistico nazionale e internazionale della classe Optimist Mattia Cesana, il neo campione europeo Optimist Alex Demurtas, Valerio Mugnano, Emma Mattivi e Mosè Bellomi hanno vinto nelle acque di Follonica, presso la locale Lega Navale, il Campionato nazionale Team Race Optimist, battendo il Team ...

Vela – Campionato Tedesco 2018 : vittoria dello statunitense Baker - Gradoni squalificato : Il Garda Trentino piace allo statunitense Baker: dopo il Meeting del Garda 2017 vince il Campionato Tedesco 2018 organizzato al Circolo Vela Arco. Colpo di scena con Marco Gradoni che prende una squalifica nella partenza dell’ultima prova e perde la leadership, scivolando terzo. Sette nazioni nei primi 10 Conclusi i Campionati tedeschi Optimist con un finale a dir poco emozionante e non privo di colpi di scena, con il Campione del Mondo in ...

Vela – Campionato Italiano Classi Olimpiche : disegnato il calendario per il 2019 e il 2020 : L’Italiano Classi Olimpiche 2019 sulla Riva lombarda del Garda CAMPIONE DEL GARDA – La Federazione Italia Vela ha disegnato il calendario per il 2019 e il 2020: il prossimo anno il Campionato Italiano Classi Olimpiche è stato assegnato al Circolo Vela Gargnano, Società Canottieri Garda Salò, UniVela Sailing e Circolo Velico Toscolano Maderno. La base principale sarà ad UniVela Sailing a Campione nell’alto lago lombardo. ...

Vela – Campionato del mondo di Vela Giovanile - scattano oggi le prime regate negli Stati Uniti : Sono partite le regate e grazie alla splendida termica da sud-est sono state portate tutte a termine Erano 14 anni che il Campionato del mondo di Vela Giovanile non veniva ospitato dagli Stati Uniti d’America, e per celebrarne il ritorno ci sono ben tre equipaggi a stelle e strisce in testa su nove classi. Dopo la splendida Cerimonia d’Apertura di domenica sera, ieri, lunedì 16 luglio, sono partite le regate e grazie alla splendida termica ...

Vela – Campionato Italiano J/70 2018 : Calvi Network al comando : Campionato Italiano J/70 2018. Calvi Network ancora leader dopo tre giornate Malcesine, 14 luglio 2018 – Terza giornata di regate a Malcesine, dove settantaquattro imbarcazioni J/70 stanno partecipando alla prima edizione del Campionato Italiano J/70. Dopo essersi affermato come miglior barca di giornata già giovedì, e dopo il no-race imposto ieri dalla mancanza di vento, Calvi Network oggi è sceso in acqua per difendere la ...

Vela – Campionato Italiano J/70 : poco vento a Malcesine - flotta a terra : Campionato Italiano J/70. Le bizze del meteo lasciano la flotta a terra nella seconda giornata Condizioni meteorologiche non propriamente estive, con pioggia scrosciante e venti inconsistenti, rallentano le operazioni a Malcesine, dove la flotta di settantaquattro J/70 si è riunita per disputare, da ieri e fino a domenica, la prima edizione del Campionato Italiano J/70 organizzato da J/70 Italian Class. Nonostante un primo tentativo di ...

Vela - Campionato Italiano J/70 : Petite Terrible Adria Ferries è seconda dopo la prima giornata : Petite Terrible-Adria Ferries guida quindi la classifica provvisoria degli equipaggi interamente composti da velisti Italiani E’ una Claudia Rossi molto solida e convincente quella che oggi, nella prima giornata di regate del Campionato Italiano J/70 di Malcesine, assistita nelle decisioni tattiche da Michele Paoletti, ha saputo portare la sua Petite Terrible-Adria Ferries già in zona podio. Con risultati parziali sempre entro la ...

Vela – Campionato Nazionale J/70 2018 : al via oggi le regate a Malcesine : Campionato Nazionale J/70 2018. Da oggi Calvi Network in regata a Malcesine Con l’imminente partecipazione al primo Campionato Nazionale J/70, in programma tra oggi e domenica nelle acque di Malcesine, entra nel vivo la stagione del Lightbay Sailing Team, il team di Carlo Alberini supportato nel corso di questo 2018 da Calvi Network, Ilva Glass, Iconsulting, SET S.r.l. e Mureadritta. Sul Garda, il timoniere Gianfranco Noé, il tattico Karlo ...