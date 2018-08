Vaccini | una famiglia | Nostra figlia a casa dall' asilo per colpa di due bimbi no

L'ironica campagna pubblicitaria di una società di onoranze funebri - sui Vaccini : Per alcuni sono spot di cattivo gusto. Per altri idee assolutamente geniali. La società di onoranze funebri Taffo, attiva a Roma, nei mesi ha messo a segno alcune campagne pubblicitarie sui social in grado di diventare virali. Alcune ne avevamo raccontate qui. L’ultima, che in realtà riprende una loro vecchia campagna, riguarda i vaccini, con un messaggio dove invita tutti ad evitare di vaccinarsi, perché ...

Pagano - Forza Italia - sui Vaccini : 'Una scelta irresponsabile' : ROMA «Una scelta irresponsabile che baratta la salute dei cittadini Italiani con un pugno di consensi elettorali, nel nome di un'ideologia cieca che prevarica le idee, la scienza e il buon senso». Il senatore Nazario Pagano è intervenuto con una pesante e dettagliata dichiarazione di voto contrario per il gruppo di Forza Italia in Senato sul Decreto Milleproroghe del ...

Vaccini - in Senato Pd contro il rinvio : "Una norma orrenda" - : Continua la discussione a Palazzo Madama sugli emendamenti che fanno slittare l'obbligo vaccinale. Il Pd protesta e lancia una petizione online. Intanto a Rimini il Tribunale ha deciso : il figlio di ...

Vaccini - perché non prendere una posizione chiara - una volta per tutte? : (Foto: Pan American Health Organization/Flickr) Ipotesi a non finire e utilizzo smodato di condizionali: questo è ciò che i giornali negli ultimi giorni sono costretti a inserire nelle pagine di cronaca politica a proposito dell’infinita diatriba sulle vaccinazioni obbligatorie. perché se già da tempo il dibattito è scivolato dal piano scientifico a quello politico, adesso si tratta perlopiù di scontri su questioni burocratiche, mescolate ...

Vaccini - la lettera di una mamma : «Cari Ministri - perché volete far del male ai bambini più deboli?» : «Cari Ministri, in questa Italia dei grandi cambiamenti, chi ci rimette sono ancora i più deboli, o sbaglio? E i bambini con deficit immunitario, che hanno avuto la sfortuna di avere un cancro e si sono sottoposti a cicli di chemio e radioterapia, o che magari hanno una malattia che non permette loro di vaccinarsi o che, forse, sono semplicemente dei non responder?». Antonella Salimbene, di Casalmaiocco, provincia di Lodi, è una mamma ...

Vaccini obbligatori; marini : "non arretreremo"; barberini : "presto una proposta di legge per mantenere in umbria obbligatorietà" : Questo è il nostro unico interesse, siamo e saremo sempre a favore della scienza e della tutela della salute pubblica. I sono sicuri, utili, efficaci. Sono un atto di responsabilità verso i nostri ...

Vaccini a scuola - la ministra Grillo : 'Nessun passo indietro - solo una sospensione per una delle sanzioni' : 'Speravo di non dover intervenire per l'ennesima volta sul tema delle vaccinazioni che da strumento di prevenzione primaria si sono trasformate in strumento di lotta politica a tratti con toni di ...

Vaccini a scuola - la ministra Grillo : "Nessun passo indietro - solo una sospensione per una delle sanzioni" : "Speravo di non dover intervenire per l’ennesima volta sul tema delle vaccinazioni che da strumento di prevenzione primaria si sono trasformate in strumento di lotta politica a tratti con toni di guerra di religione. Con buona pace di tutti gli altri importanti argomenti della sanità pubblica a partire dalle ripetute aggressioni nei confronti del personale sanitario, che in troppi trascurano". Accusata da più parti ...

"Sui Vaccini una pagina infame dal Senato". Il medico Burioni attacca la maggioranza M5S-Lega : "Il Senato ieri sui vaccini ha scritto una pagina infame nella storia della repubblica, mettendo a rischio la salute dei bambini più deboli e indifesi per ingraziarsi la parte più ignorante e oscurantista del paese. Il ministro che tace è surreale. Vergogna. #vaccini". Lo scrive su twitter il medico Roberto Burioni, professore di Microbiologia e Virologia all'università Vita-Salute San Raffaele di ...

Vaccini - nel M5S anche Trizzino contesta : “Nessuna deroga all’obbligo - ho visto bimbi morire” : Il deputato e soprattutto medico dell’Ospedale dei bambini di Palermo contesta la linea della contrarietà ai Vaccini dopo l'emendamento che fa slittare di un anno l'obbligo di presentare i certificati vaccinali per l'iscrizione all'asilo. "In 40 anni di medico ho visto bambini morire a causa di morbillo, meningite ecc, ma non ho mai visto bambini perdere la vita a causa di complicanze post Vacciniche" ha sottolineato Giorgio Trizzino.Continua a ...

Piero Angela dà una lezione ai no vax : 'Il mondo senza Vaccini? Un incredibile numero di morti e invalidi' : Come sarebbe oggi il mondo senza vaccini? Ogni tanto è bene guardare indietro per capire a cosa siamo scampati', ricorda Angela nel lancio del servizio di Barbara Gallavotti e Rossella Li Vigni. Le ...

Piero Angela dà una lezione ai no vax : "Il mondo senza Vaccini? Un incredibile numero di morti e invalidi" : Ieri sera "Superquark", su Rai 1, ha vinto il prime time e con uno share del 14,9 per cento è stato il programma più visto della prima serata. Su questo dato si potrebbe anche sorvolare. Se non che nella puntata di ieri Piero Angela ha dato ai no vax una lezione: un servizio di qualità sull'utilità

Non c’è legame tra Vaccini e autismo : la Cassazione nega l’indennizzo a una famiglia : La Corte suprema di Cassazione ha negato un indennizzo richiesto da un padre, convinto che il figlio fosse diventato autistico dopo la somministrazione del vaccino Cinquerix (contro difterite, haemophilus influenzae b, pertosse, poliomielite e tetano) e del vaccino Engerix B (contro l’epatite di tipo b).-- I fatti risalgono al 2001 e l’uomo ha agito contro il ministero della Salute e contro la regione Campania, appellandosi alla legge 210 del ...

In Cina c'è uno scandalo sui Vaccini che è anche una lezione anti complotti : Nota: i cittadini cinesi, sentiti dai reporter locali, hanno detto che hanno perso fiducia nel sistema, ma non nella scienza: semplicemente, daranno ai loro bimbi vaccini prodotti altrove. Ditelo ai ...