"Se non verrà presentato all'inizio dell'anno scolastico il certificato di avvenuta vaccinazione della Asl, non potremo permettere la frequenza dei bimbi a scuola, a nidi e materne". Così l'associazione nazionale deidopo l'incontro al ministero Salute. "Non è possibile far prevalere la nuova circolare Grillo -affermano- per ora, almeno fino all'inizio del nuovo anno scolastico,in vigore la: sarà quest'ultima ad essere applicata", concludono.(Di mercoledì 8 agosto 2018)