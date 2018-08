Vaccini - i presidi avvertono : senza certificato non si entra a scuola : Vaccini, i presidi avvertono: senza certificato non si entra a scuola “Non è possibile far prevalere la nuova circolare Grillo. Per ora, almeno fino all'inizio del nuovo anno scolastico, resta in vigore la Legge Lorenzin: sarà quest'ultima ad essere applicata". Lo afferma l'Associazione Nazionale dei ...

Vaccini - anche i presidi contro Grillo : "Senza certificato Asl stop a scuola" : "Allo stato delle cose, se non verrà presentato all'inizio dell'anno scolastico il certificato di avvenuta vaccinazione della Asl, non potremo permettere la frequenza dei bimbi a scuola, a nidi e materne. Non è possibile far prevalere la nuova circolare Grillo". Dura la posizione dei presidi

Vaccini - presidi e Regioni contro le classi ‘protette’ volute da Grillo. FI : “È ritorno al nazismo” : E' polemica per la proposta della ministra Giulia Grillo di prevedere calssi 'dedicate' per bimbi immunodepressi. Licia Ronzulli attacca: "Governo irresponsabile pensa a classi quarantena o a classi di segregazione di tipo nazista".Continua a leggere

Vaccini - i presidi contro le classi protette per i bimbi a rischio : "Impossibile escludere tra immunodepressi e non vaccinati", denuncia il presidente dell'Associazione nazionale presidi...

Vaccini - allerta dai presidi : impossibile evitare i contatti tra immunodepressi e non vaccinati : I dirigenti scolastici alle prese con la composizione delle classi per il nuovo anno scolastico. Il ministro Grillo chiede classi con bambini immunodepressi e bambini vaccinati. "Come si possono mantenere le distanze in palestra, in mensa, in gita o in corridoio con i non vaccinati?" si domandano invece i presidi.

Vaccini - i presidi : “La proroga non è un problema - ma serve più organizzazione” : “La proroga per la scadenza del 10 luglio, come ultimo giorno per la presentazione della certificazione definitiva comprovante l’avvenuta vaccinazione, utile ai fini dell’iscrizione a scuola per il prossimo anno 2018-19, per i presidi non costituisce un problema”. Lo afferma Mario Rusconi, presidente ANP-Lazio, che aggiunge: “Alla scuola compete una valida ed efficace organizzazione per monitorare la soluzione del ...