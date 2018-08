Vaccini | G Grillo | l' obbligo rimane per tutti

L'obbligo dei Vaccini rimane per tutti - la ministra Grillo - : Roma, 8 ago., askanews, - 'I bimbi non vaccinati tra i 6 e i 16 anni entravano a scuola anche a legge Lorenzin invariata. L'obbligo rimane per tutti e 10 i vaccini individuati dalla norma. Cambia la ...

Vaccini - la ministra Grillo : «L’obbligo rimane per tutti Basta trucchi sulle autocertificazioni a scuola» : La ministra della Salute, Giulia Grillo: «C’è chi strumentalizza i bimbi immunodepressi. M5s spaccato? No, sono sensibilità diverse su un argomento delicato»

Vaccini - dissenso nel M5S. Barillari : 'La politica prima della scienza'. Casaleggio : 'La linea è quella del ministro Grillo' : I politici devono ascoltare la scienza, collaborare, non farsi ordinare dalla scienza cosa è giusto e cosa è sbagliato, accettando le parole della scienza mainstream come dogmi religiosi'. Il ...

Il 5 Stelle Barillari : "Politica più importante della scienza". Il M5S si dissocia : "Sui Vaccini seguiamo la linea del ministro Grillo" : Non a tutti i pentastellati sono piaciute le parole di Davide Barillari, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle che, in un post su Facebook, si era scagliato contro gli scienziati colpevoli, a suo dire, di "imporre le loro scelte alla politica". La scienza, per il consigliere, non può venire prima delle decisioni politiche "La politica viene prima della scienza. I politici devono ascoltare la scienza, collaborare, non farsi ordinare ...

Vaccini - presidi e Regioni contro le classi ‘protette’ volute da Grillo. FI : “È ritorno al nazismo” : E' polemica per la proposta della ministra Giulia Grillo di prevedere calssi 'dedicate' per bimbi immunodepressi. Licia Ronzulli attacca: "Governo irresponsabile pensa a classi quarantena o a classi di segregazione di tipo nazista".Continua a leggere

Vaccini - salute pubblica in cambio di voti per Grillo e Salvini : La scienza è sconfessata dal potere politico e il potere politico rende norma quello che è popolare. Non c'è motivo di dubitare che anche le famose invettive del blog contro le mammografie potranno ...

Il palese malumore di Giulia Grillo - medico e ministro M5s - sul nuovo caso Vaccini : L'ala movimentista ha il sopravvento su quella governativa, o su quella che crede nella scienza positiva. Il ministro non gradisce, ed affida a Facebook un lungo sfogo . Si tratta di una questione, ...

Il palese malumore di Giulia Grillo (medico e ministro M5s) sul nuovo caso Vaccini : Ala governativa e ala parlamentarista: lotta e governo, in maggioranza e all’opposizione. Tutto contemporaneamente. Il caso vaccini fa emergere un gap tra la parte del Movimento 5 Stelle andata al governo, costretta a misurarsi con la complessità dei problemi e la necessità di procedere uniti con gli alleati, e quella che, rimasta sui banchi di Camera e Senato, mantiene molto dell’intransigenza originaria. A rimanere ...