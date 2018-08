Vaccini | anche i presidi contro Grillo | Senza certificato Asl stop a scuola

Vaccini : Furlan - sbagliato dividere italiani anche su questo tema : Roma, 5 ago. , AdnKronos, 'Lo dico anche a titolo personale: è un errore andare contro il parere di medici e scienza. La verifica obbligatoria nelle scuole sui Vaccini significa salvaguardare la vita dei nostri figli e nipoti. è sbagliato dividere gli italiani anche su questo tema'. Lo scrive sul suo profilo ...

Vaccini : Furlan - sbagliato dividere italiani anche su questo tema : Roma, 5 ago. , AdnKronos, 'Lo dico anche a titolo personale: è un errore andare contro il parere di medici e scienza. La verifica obbligatoria nelle scuole sui Vaccini significa salvaguardare la vita dei nostri figli e nipoti. È sbagliato dividere gli italiani anche su questo tema'. Lo scrive sul suo profilo ...

Vaccini - appello anche dell'Ordine dei medici : 'Sulle vaccinazioni lanciamo un appello al Parlamento, perché, nelle sue decisioni, rispetti sempre la scienza e metta il ministro della Salute, Giulia Grillo, nelle migliori condizioni per lavorare',...

Vaccini - l’obbligo slitta. Anche Trizzino (M5S) si dissocia : «Ho visto tanti bimbi morire» : Giorgio Trizzino, senatore del M5s e direttore sanitario dell’ ospedale Civico di Palermo, esprime dissenso sulla norma del Milleproroghe

