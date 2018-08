Va in vacanza | travolta da un tir in A27 | 72enne muore sotto gli occhi dei parenti

Va a cogliere le more - bimba di 4 anni tedesca in vacanza in Italia travolta e uccisa da un'auto : Una bambina di 4 anni, di nazionalità tedesca, è morta dopo essere stata investita da un'automobile ai lati di una strada nella frazione di Boccasette a Porto Tolle (Rovigo).La piccola, in vacanza sul Delta del Po con i genitori e tre fratelli, si è allontanata da loro per cogliere delle more selvatiche da alcuni arbusti vicino alla strada, ed è stata investita da una vettura che procedeva sulla carreggiata.Sul posto ...