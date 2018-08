V.Rossi 'In Austria cercheremo podio' : ANSA, - ROMA, 8 AGO - "Il circuito Austriaco non è mai stato molto positivo o preferito per noi e l'anno scorso abbiamo sofferto. Ma la moto di quest'anno è migliorata e cercheremo di fare un buon ...

MotoGp – Valentino Rossi oltre le difficoltà : le parole del Dottore alla vigilia del Gp d’Austria : Valentino Rossi non si dà per vinto: le sensazioni del Dottore alla vigilia del Gp d’Austria Poco, pochissimo, forse quasi nullo, il tempo per riposarsi per i campioni delle due ruote. Dopo il Gp della Repubblica Ceca di domenica i piloti della categoria regina sono tornati in pista lunedì per una giornata di test a Brno, per poi iniziare il loro viaggio verso l’Austria, dove gareggeranno domenica. Domani ci sarà la conferenza ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP d’Austria. Il “Dottore” ancora all’asciutto al Red Bull Ring : La MotoGP sbarca sul Red Bull Ring per il Gran Premio di Austria 2018. Valentino Rossi prosegue nella sua rincorsa al fuggitivo Marc Marquez e lo fa su un tracciato nel quale, udite udite, non ha mai vinto. Un evento più unico che raro per un nove volte campione del mondo, ma la spiegazione è semplice. Il “Dottore” sul circuito incastonato nelle montagne della Stiria ha corso solamente quattro volte, nel 1996 e 1997 ai tempi della ...

Sci alpino - niente ritiro per Marcel Hirscher : l’atleta austriaco sarà in pista la pRossima stagione : Il campione austriaco ha deciso di proseguire la propria carriera, sarà dunque in pista anche nella prossima stagione Il sette volte campione del mondo Marcel Hirscher aggiungerà un altro capitolo alla sua carriera sciistica, come annunciato dall’atleta austriaco dopo mesi di speculazioni sul suo possibile ritiro. Dopo l’ultima stagione agonistica, “ho svolto molto lavoro di monitoraggio, riflessione e ...