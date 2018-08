USR Lombardia | reclutamento 2018 2019 e assegnazione sedi

scuolainforma

: AVVISO DI RETTIFICA. Pubblicata dall'USR per la Lombardia in data odierna, la rettifica dell'elenco dei docenti des… - CISLScuolaSondr : AVVISO DI RETTIFICA. Pubblicata dall'USR per la Lombardia in data odierna, la rettifica dell'elenco dei docenti des… - direfarevedere : @SiGeCoLombardia Le Gae cui è possibile accedere mediante @SiGeCoLombardia omettono i soggetti inseriti per ricorso… - CISLScuolaSondr : Pubblicato dall'USR per la Lombardia l'elenco dei docenti destinatari di contratto a T.I. a.s. 2018/19 -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) L’Usrha pubblicato in data odierna un ulteriore comunicato in merito alle procedure diper l’a.s. L’avviso è rivolto agli appartenenti alle Graduatorie di merito del 2016, per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e per la scuola primaria. Comunicato USRdelleed elenco dei candidati L‘USR … L'articolo USRproviene da Scuolainforma.