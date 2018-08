Usa | scoperta casa-prigione con 11 bambini segregati | “Venivano addestrati a compiere

Parkinson - scoperta la proteina che caUsa la Malattia : Fox Foundation, la Fondazione privata più importante al mondo nel campo della Ricerca sul Parkinson e pubblicato sulla rivista scientifica Acta Neuropathologica " hanno dimostrato che l'assenza di ...

Parkinson : scoperta la proteina che caUsa la malattia : scoperta la proteina che media il danno cerebrale alla base della malattia di Parkinson: si tratta della Sinapsina 3, e la sua modulazione “potrebbe veramente rappresentare una strategia terapeutica innovativa per la cura di questo disordine neurodegenerativo”. E’ quanto sostiene un team di ricercatori dell’università di Brescia coordinato da Arianna Bellucci, associato di Farmacologia dell’ateneo bresciano. Tra ...

Scoperta spia russa all'ambasciata Usa a Mosca : aveva accesso alle agende di Obama e Clinton : Insomma uno smacco, l'ennesimo per un'agenzia federale che negli ultimi anni è già assurta agli onori della cronaca per una serie di debacle che portarono proprio il presidente Obama a cambiarne i ...

Scoperta una spia russa all'ambasciata Usa di Mosca : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Scoperta una spia russa all'ambasciata Usa di Mosca - : Lo rivela il Guardian . Si tratta di una donna che ha lavorato dieci anni per il Secret Service, l'agenzia federale che si occupa della sicurezza delle alte cariche dello Stato. Il fatto risale al ...

CHIUsa PESIO/ Tra leggende e musica venerdì 3 una serata alla scoperta dei misteri della Valle : venerdì 3 agosto vi aspetta una serata tutta dedicata alla scoperta dei misteri di CHIUSA di PESIO, ritrovo alle ore 21 davanti all'Ufficio Turistico in Piazza Cavour, 13. Tra leggende, racconti e ...

TUsa - archeologi francesi annunciano la scoperta : “Da oggi la Sicilia ha un teatro antico in più” : Una grande scoperta archeologica annunciata via Facebook: è quella annunciata da una squadra di archeologi francesi che per oltre un anno ha scavato nell’antica città di Haalesa, l’attuale Tusa, in provincia di Messina. Dai lavori sono tornati alla luce una seduta della cavea e il muro che delimitava il piano dell’orchestra fiancheggiato da un marciapiede.Continua a leggere

Da ChiUsa si parte in Vespa alla scoperta delle panchine giganti più panoramiche della Granda : L'associazione Gira & Tuira di Chiusa di Pesio, in provincia di Cuneo, in collaborazione con Enjoy Bisalta organizza per domenica 22 luglio un divertente tour in sella alla mitica Vespa che si ...

Droga - scoperta serra di marijuana a RagUsa : quattro arresti : Droga, scoperta serra di marijuana a Ragusa: quattro arresti Droga, scoperta serra di marijuana a Ragusa: quattro arresti Continua a leggere L'articolo Droga, scoperta serra di marijuana a Ragusa: quattro arresti proviene da NewsGo.

Aspirina - la scoperta che cambia tutto : la grave (e diffUsa) malattia che combatte : Grazie alle proprietà analgesiche e antinfiammatorie, Aspirina allevia rapidamente dolori e infiammazioni come in caso di mal di testa, dolori cervicali e mal di schiena. Non solo. L’acido acetilsalicilico – il nome scientifico dell’Aspirina – potrebbe essere utile anche nell’Alzheimer. Ad affermarlo è un nuovo studio neuroscientifico, guidato dalla Rush Medical University: la ricerca, su modello animale di topo, mostra ...

“È stato orribile”. Muore in viaggio di nozze : la scoperta choc sulla caUsa. Aveva solo 31 anni - la moglie racconta cosa è emerso subito dopo : Doveva essere uno dei momenti più belli della loro vita, quello da passare spensierati dopo il favoloso matrimonio. E invece Alan è morto per un tumore al polmone durante la luna di miele, nonostante non ci fosse stata nessun sintomo della malattia killer. Alan Simms, 31enne inglese, si è ammalato tre giorni dopo essere arrivato con sua moglie Aimee, 33 anni, sull’isola Africana di Capo Verde. All’inizio la coppia pensava si ...

Cagnolina con zampe legate - chiUsa in un sacco e gettata via : la scoperta shock a Rende : L'orribile scoperta a pochi chilometri dal luogo dove era stata ritrovata Luce, l'altra Cagnolina sepolta viva dal padrone che è riuscita a partorire 11 cuccioli prima di morire. L'animale legato con le zampe anteriori e posteriori e poi rinchiuso in un sacco e gettato a bordo strada.Continua a leggere

Scoperta la mutazione genetica che caUsa l'autismo : Secondo una ricerca scientifica dell'Istituto Italiano di Tecnologia , Iit, di Rovereto e dell'Università di Pisa una zampata del dna taglia i ponti nel cervello procurando una delle forme più comuni ...

Gli Usa restituiscono alla Spagna la lettera con cui Colombo annunciava al re la scoperta del Nuovo Mondo : Washington - Gli Stati Uniti hanno restituito alla Spagna la lettera con cui Cristoforo Colombo annunciava ai reali Ferdinando e Isabella la scoperta del Nuovo Mondo. Lo ha reso noto l'Ice , Immigration and Customs Enforcement, mentre a consegnare la preziosa missiva all'ambasciata di Spagna negli Stati Uniti è stato il segretario americano alla Sicurezza ...