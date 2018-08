Usa | le elezioni in Ohio fanno sperare i democratici in vista del midterm | vincono come

Usa : al via elezioni suppletive in Ohio : ANSA, - WASHINGTON, 7 AGO - Un altro 'super Tuesday' di primarie negli Stati Uniti che in vista del voto di midterm a novembre per il rinnovo del Congresso costituisce un test cruciale per Donald ...

Usa : al via elezioni suppletive in Ohio : ANSA, - WASHINGTON, 7 AGO - Un altro 'super Tuesday' di primarie negli Stati Uniti che in vista del voto di midterm a novembre per il rinnovo del Congresso costituisce un test cruciale per Donald ...

Elezioni Usa : musulmani - gay e dive tv. Nuovi volti dei democratici contro Trump : Piccola imprenditrice, con una campagna squattrinata, è già riuscita a cooptare il 40% dei consensi tra i democratici, simbolo di un ritorno al passato, ovvero a Main Street , l'economia reale, dopo ...

Esperto : dopo gli Usa gli "hacker russi" attaccano elezioni in Brasile e India - : "In effetti, gli Stati Uniti hanno i media più professionali al mondo. Hanno certamente imparato a valutare le loro fonti", ha aggiunto Howard. A loro volta, i media Indiani e brasiliani "dovrebbero ...

Obama torna in politica Usa : lista di endorsement per elezioni : New York, 1 ago., askanews, - L'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, è tornato nell'arena politica, pubblicando su Twitter una prima lista di candidati democratici che sosterrà alle prossime elezioni di metà mandato, in programma a novembre. 'Oggi sono orgoglioso di dare il mio appoggio a ...

L'ombra di un nuovo Russiagate sulle elezioni di mid-term Usa : Facebook rimuove 32 account : Il lavoro di monitoraggio avviato da Facebook dopo il Russiagate legato alle elezioni americane del 2016 inizia a dare i suoi frutti: la società di Mark Zuckerberg ha scoperto un tentativo di ...

Usa - Facebook ha scoperto un tentativo di influenzare le elezioni di medio termine : “Non sappiamo ancora chi ci sia dietro” : Facebook ha scoperto un tentativo di influenzare le elezioni di medio termine americane di novembre attraverso account e pagine non autentiche. Individuati Otto pagine, 17 profili e sette account Instagram non autentici nel tentativo di interferire sul voto di Midterm 2018. Lo afferma lo stesso social network che non dà molte altre informazioni a riguardo. Dopo lo scandalo di Cambridge Analytica – che ha visto la piattaforma fondata da ...

L'allarme di Facebook : "Con pagine e profili falsi hanno provato a influenzare le elezioni di medio termine in Usa" : Dopo il caso di Cambridge Analytica, ci sarebbe un nuovo tentativo di influenzare le elezioni in Usa con l'utilizzo dei social network. L'allarme questa volta arriva direttamente da Facebook che annuncia di aver scoperto un tentativo di manipolazione delle elezioni di medio termine americane, che si svolgeranno a novembre 2018, attraverso account e pagine non autentiche.Dal social network garantiscono l'impegno a fornire maggiori informazioni a ...

Smantellata rete di account falsi su Facebook per influenzare le elezioni Usa : È stata individuata dal social stesso in collaborazione con l'Fbi. Nel mirino il voto di midterm a novembre. Il social: "Nessuna prova che ci sia la Russia dietro"

Usa : Cambogia - elezioni non libere : 0.56 Le elezioni in Cambogia non sono state "né libere né corrette e non hanno rappresentato la volontà della popolazione". Così una nota della Casa Bianca, nella quale si manifesta "profonda delusione dalla scelta del governo di privare del diritto di voto milioni di elettori". Per questo "gli Usa valuteranno misure per rispondere alle elezioni e ai recenti passi indietro in termini di democrazia e diritti umani in Cambogia, inclusa una ...

La mossa di Macron in Libia : Usare le elezioni contro l'Italia : Italia e Francia si contendono l'influenza sulla Libia . Una partita difficile, a tratti impossibile,m ma che Parigi e Roma stanno giocando senza esclusione di colpi- La Francia ha tentato di ...

Il velista Andrea Mura torna ad attaccare M5S : “Mi hanno Usato per vincere le elezioni e poi abbandonato” : L'ex pentastellato Andrea Mura, il parlamentare velista accusato di assenteismo, attacca il Movimento 5 Stelle: "Il Movimento ha usato la mia popolarità di sportivo e di velista internazionale per vincere la campagna elettorale uninominale contro un avversario fortissimo: l’ex governatore della Sardegna Cappellacci di Forza Italia e non solo non mi ha difeso ma non mi ha nemmeno consultato, scaricandomi in meno di due ore".Continua a leggere

Elezioni di mid term 2018 - ecco cosa attendersi dall'azionario Usa : ... la Cina ci sta provando,, il totale dovrebbe ammontare a 138 miliardi di dollari: una cifra notevole ma comunque poca cosa se confrontata con lo stimolo fiscale iniettato recentemente nell'economia, ...

Elezioni Usa 2016 - in 29 pagine tutti gli sforzi di Mosca per influenzare il voto. Con tanto di quinta colonna : Accesso non autorizzato nel server del partito democratico. Diffusione di email riservate. Furto di identità. Riciclaggio di denaro. Hacking dei sistemi utilizzati dai singoli Stati durante il voto. Sono le accuse che lo special counsel Robert Mueller muove per incriminare dodici funzionari dell’intelligence russa. Ventinove pagine, che descrivono gli sforzi fatti dal governo di Mosca per influenzare le Elezioni presidenziali Usa 2016 e ...