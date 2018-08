Usa | gruppo musulmani denuncia governo per ' lista terrorismo'

Gruppo Sapa sul podio con Ford - la tecnologia italiana che primeggia negli Usa : DETROIT - Quando si dice che il 'made in Italy' tira. Facile parlare di auto, più complicato raccontare della filiera dei fornitori. Tutta quella serie di aziende che partecipano...

Piacenza - molestavano compagne di classe : due 15enni accUsati di violenza sessuale di gruppo : Le vittime si sono rivolte a un'insegnante, poi al preside che ha informato la procura. I due sono stati ascoltati dai carabinieri, ma si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. I militari indagano per ricostruire la vicenda.

Andrea Mura - il parlamentare-velista ex 5stelle passa al gruppo misto : “Il Movimento mi ha Usato” : Andrea Mura è ufficialmente al gruppo misto: lo ha comunicato all’Assemblea di Montecitorio la vicepresidente Maria Edera Spadoni nella seduta di ieri, 31 luglio. Il deputato-velista è stato infatti espulso dal Movimento cinque stelle, con cui era stato eletto il 4 marzo, in seguito alla polemica sulle sue eccessive assenze in aula. Adesso, il parlamentare ex cinque stelle incasserà interamente i 20mila euro di indennità, non dovendo più ...

Golf - PGA Tour 2018 : sfida tra Usa e Corea del Sud nell’RBC Canadian Open - Dustin Johnson nel gruppo di testa : Volano via in quattro nell’RBC Canadian Open, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Glenn Abbey Golf Course di Oakville, in Canada. Gli statunitensi Dustin Johnson e Kevin Tway e i sudCoreani Whee Kim e Byeong Hun An hanno fatto il vuoto rispetto al resto della comitiva e guidano la classifica con 17 colpi sotto il par. Johnson, numero 1 del ranking, ha realizzato un terzo giro da ...

Palestina eletta Presidente del Gruppo dei 77. Ira di Usa e Israele : Il Gruppo dei 77, alleanza creatasi nel 1964 tra diversi leader del Terzo Mondo al fine di tutelare con maggiore efficacia gli interessi delle economie emergenti, ha designato quale suo Presidente ...

“1011” - nuovo genere ‘drill’ sotto accUsa/ Inghilterra - censurati video e concerti del gruppo rap : In Inghilterra censurati i video e i cocnerti dei gurppi che fanno musica drill, sottogenere del rap, in particolare il gruppo londinese dei 1011: ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 15:12:00 GMT)

Lafarge ha finanziato l'Isis in Siria?/ Gruppo francese sotto accUsa : “complicità in crimini contro umanità” : Lafarge ha finanziato l'Isis in Siria? Gruppo francese, tra i leader mondiali nella produzione del cemento, sotto accusa: “complicità in crimini contro umanità”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 17:47:00 GMT)

“Siamo sconvolti”. Musica - lutto per lo storico gruppo rock. La notizia è stata diffUsa sulla loro pagina ufficiale : “La famiglia chiede per favore che la loro privacy venga rispettata in questo momento”. Con un breve messaggio sulla loro pagina Facebook, uno degli storici gruppi rock, i Pantera, diramano la triste notizia riguardante uno dei batteristi più stimati del panorama metal. “Vincent Paul Abbott alias Vinnie Paul è deceduto”. Lo hanno fatto sapere loro a tutto il mondo. Nel 1981, Vinnie Paul, come veniva chiamato ...

Oggi Repubblica e la Stampa non sono in edicola a caUsa del suicidio di un poligrafico del loro gruppo editoriale : Oggi, domenica 17 giugno, non sono nelle edicole i giornali di alcune testate del gruppo Gedi, di cui fanno parte tra gli altri La Repubblica e La Stampa. I giornali non sono usciti – nemmeno in versione digitale – dopo The post Oggi Repubblica e la Stampa non sono in edicola a causa del suicidio di un poligrafico del loro gruppo editoriale appeared first on Il Post.