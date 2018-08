USA | 18 roghi stanno incenerendo la California | costi triplicati dal 2013 ad oggi

Il ministro Fontana : “Abroghiamo la legge Mancino USAta dai razzisti anti-italiani” : «Abroghiamo la legge Mancino, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro razzismo anti-italiano». A scriverlo in un post su Facebook è il ministro della Famiglia e della Disabilità, Lorenzo Fontana. «I burattinai della retorica del pensiero unico se ne facciano una r...

Roghi - Matteo Salvini : “Chi avvelena e brucia rifiuti sarà accUSAto di omicidio” : In un'intervista sul Mattino il ministro degli Interni ha annunciato misure più dure contro i criminali che si arricchiscono con i traffici illeciti di rifiuti: "Dobbiamo essere implacabili. Aumenterei anche le fattispecie di reato e le condanne. Siamo di fronte a persone che, consapevolmente o inconsapevolmente, hanno messo a rischio la vita del prossimo. Sono colpevoli di omicidio".Continua a leggere

Incendi SiracUSA : numerosi roghi nella zona di Belvedere e Città Giardino : numerosi Incendi stanno divampando in Sicilia in queste ore: roghi sono divampati nella zona di Belvedere e di Città Giardino a Siracusa. Gli uomini delle volanti della Questura di Siracusa sono stati impegnati ieri in operazioni di supporto alle squadre dei vigili del fuoco intervenuti per arginare le fiamme alimentate dal forte vento. Gli agenti hanno presidiato, e in certi casi bloccato, le arterie stradali lambite dalle fiamme. L'articolo ...

Incendi in Sicilia - caldo e vento : roghi tra RagUSA - Palermo e Catania : Le alte temperature e il forte vento hanno alimentato gli Incendi in Sicilia: un vasto rogo si è sviluppato vicino al bosco di Santo Pietro, al confine tra le province di Ragusa e Catania. Una densa nube di fumo era visibile anche a grande distanza. I vigili del fuoco, la forestale e i volontari sono intervenuti da tutta la provincia, con diverse squadre, per tentare di domare le fiamme: le operazioni proseguono, per spegnere gli ultimi ...

Castel FUSAno - di nuovo in fiamme la pineta : due roghi scoppiati in zone distanti : Torna a bruciare la pineta di Castel Fusano. Le fiamme sono divampate in via del Lido di Castel Porziano poco dopo le 12 di questa mattina. Sul posto, squadre dei vigili del fuoco e del servizio ...