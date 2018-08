UOMINI E DONNE parte il 10 settembre | chi sono i tronisti? Anticipazioni

UOMINI e Donne/ Tina Cipollari pronta alla svolta : un'opinionista "nuova" a settembre? (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari pronta ad essere un'opinionista "tutta nuova"? Intanto torna al parlare del rapporto con Chicco Nalli(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 07:35:00 GMT)

UOMINI e Donne/ Francesca Del Taglia - gravidanza agli sgoccioli : consigli per le future mamme (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Francesca Del Taglia sta per diventare mamma per la seconda volta: ecco i suoi consigli per le future mamme(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 07:05:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Marta Pasqualato contro tutto e tutti : "Oggi non mi ferirete" (Trono classico) : UOMINI e DONNE trono classico: nel bel mezzo della sua vacanza in Indonesia in compagnia del suo attuiale fidanzato, Federico Piccinato, Sonia Lorenzini…(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 13:05:00 GMT)

“Il tronista gentiluomo di UOMINI e Donne”. Antonello Zara - dieci anni senza pace per papà Valter : dieci anni. Centoventi lunghissimi mesi per la famiglia di Antonello Zara. Tanto è passato da quel tragico 7 agosto 2008, data in cui l’ex tronista di Uomini e Donne perse la vita in un incredibile incidente stradale. Aveva 31 anni quando un’auto lo travolse, strappandolo a questa vita e gettando nella disperazione i suoi familiari. Lui, cresciuto nella sua città Natale, Verona, era un bambino curioso, ricco di interessi e amante ...

UOMINI e Donne/ Foto - Sossio Aruta sparito dai social? (Trono over) : Uomini e Donne: dopo gli scatti in compagnia di Ida Platano, Gemma Galgani ha ringraziato la sua migliore amica per il tempo trascorso insieme. Ecco…(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 12:50:00 GMT)

Anticipazioni UOMINI e Donne : le news di Maria De Filippi! : Maria De Filippi ha in serbo per i fedeli telespettatori di Uomini e Donne alcune news e cambiamenti. Vi anticipiamo inoltre che il programma andrà in onda sul piccolo schermo, in netto in anticipo. Ecco a partire da quando! Maria De Filippi, regina di ascolti Mediaset, è in vena di cambiamenti. La conduttrice infatti ha in serbo per i fedeli telespettatori delle novità che riguardano il programma Uomini e Donne. A quanto pare in questi giorni ...

UOMINI e donne - Soleil smentisce gravidanza e flirt con Enzo Iacchetti : Nelle ultime ore sui social intorno a Soleil Sorge si è vociferato molto. La fidanzata di Marco Cartasegna, così, ha risposto direttamente via Instagram Stories a tali indiscrezioni bollandole come fake news. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, infatti, ha negato di essere in attesa di un figlio e pure di avere in corso un flirt con Enzo Iacchetti, il celebre attore e conduttore di Striscia la notizia, in passato legato ...

UOMINI e donne - l'ex fidanzato di Ludovica Valli : "Paranoica". Lei : "Lo porto in tribunale" : Dopo quelle recenti sui social, una nuova polemica vede coinvolta Ludovica Valli.L’ex tronista di Uomini e donne, infatti, ha risposto alle forti dichiarazioni rilasciate dal suo ex fidanzato, Alberto Spampinato. Intervistato da ilvicolodellenews.it, il giovane aveva definito Ludovica una persona con "molti sbalzi d’umore": prosegui la letturaUomini e donne, l'ex fidanzato di Ludovica Valli: "Paranoica". Lei: "Lo porto in tribunale" ...

UOMINI e Donne - Andrea Damante confessa : "Io e Giulia De Lellis non stiamo più insieme!" : Tramite delle storie su Instagram, l'ex tronista annuncia la fine della sua relazione con l'influencer romana.

UOMINI e Donne/ Foto - Gemma Galgani ringrazia Ida Platano : “una giornata indimenticabile”(Trono over) : Uomini e Donne: dopo gli scatti in compagnia di Ida Platano, Gemma Galgani ha ringraziato la sua migliore amica per il tempo trascorso insieme. Ecco…(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 07:35:00 GMT)

UOMINI e Donne/ Sonia Lorenzin rassicura i fan dopo il terremoto in Indonesia : “Stiamo bene” (Trono classico) : Uomini e Donne trono classico: nel bel mezzo della sua vacanza in Indonesia in compagnia del suo attuiale fidanzato, Federico Piccinato, Sonia Lorenzini…(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 07:05:00 GMT)

Alberto Spampinato - ex di Ludovica Valli/ “Vive ancora dentro UOMINI e Donne” - lei legge e minaccia vie legali" : Alberto Spampinato, ex di Ludovica Valli, racconta del rapporto con la fidanzata, ex tronista di Uomini e Donne. Le parole la feriscono e lei risponde: "Ho già parlato con i miei legali"(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 21:50:00 GMT)

UOMINI e Donne news - Sonia Lorenzini racconta il terremoto a Bali : “Siamo scappati su una montagna” : Uomini e Donne news, Sonia Lorenzini a Bali con Federico Piccinato: i dettagli di quello che è successo durante il terremoto Sonia Lorenzini di Uomini e Donne è tornata a parlare del terremoto che ha colpito nelle ultime ore Bali, isola dove stava trascorrendo una romantica vacanza con il nuovo fidanzato Federico Piccinato. L’ex tronista, […] L'articolo Uomini e Donne news, Sonia Lorenzini racconta il terremoto a Bali: “Siamo ...

