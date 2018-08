Uomini e donne | Clarissa e Federico dovevano sposarsi | lei torna dalle vacanze da sola

Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi - Uomini e Donne/ E' crisi : lei ha lasciato la casa dove convivevano : Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi, Uomini e Donne, dopo due anni d'amore è crisi per la coppia: lei ha lasciato la casa di Roma dove convivevano, tutti i dettagli.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 18:03:00 GMT)

Uomini e Donne gossip : Clarissa è tornata in Italia senza Federico : Uomini e Donne gossip, Clarissa e Federico: lei è tornata in Italia, lui è rimasto a Miami Clarissa e Federico di Uomini e Donne si sono divisi. Tranquilli, la coppia non è scoppiata ma resterà separata per circa un mese. Nei giorni scorsi Miss Italia 2014 è rientrata in Italia, in Sicilia, mentre l’ex corteggiatore […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Clarissa è tornata in Italia senza Federico proviene da gossip e Tv.

Silvia Provvedi dimentica Corona con un ex di Uomini e Donne?/ Tutti i dettagli di una serata insieme… : Silvia Provvedi dimentica Fabrizio Corona con un ex corteggiatore di Uomini e Donne? Ecco Tutti i dettagli di una serata passata nsieme: cosa bolle in pentola?(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 17:19:00 GMT)

Uomini e Donne news - proposta indecente per Giordano : Nilufar si arrabbia : Uomini e Donne news: Nilufar furiosa per una proposta fatta a Giordano durante una serata in discoteca La gelosia di Nilufar Addati non è certo una novità. L’ex tronista di Uomini e Donne ha mostrato in più di un’occasione di tenerci parecchio a Giordano Mazzocchi. E quanto accaduto durante l’ultima serata in discoteca ha mandato l’italo-persiana […] L'articolo Uomini e Donne news, proposta indecente per Giordano: ...

Lara Zorzetto nuova tronista di Uomini e Donne?/ Il messaggio dopo Temptation Island : “Ho voglia di amare!” : Lara Zorzetto nuova tronista del trono classico di Uomini e Donne?Il messaggio su Instagram dopo la fine di Temptation Island: “Ho voglia di amare!”.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 16:16:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi - Martina Luchena ‘svelata’ e audace come mai prima d’ora : “Ogni tanto ci sta” : Uomini e Donne Oggi, Martina Luchena ‘svelata’ e audace come mai prima d’ora. Lo scatto e le parole dell’ex corteggiatrice: “Ogni tanto ci sta”. Poi la stoccata ai mugugni e il commento di Soleil Periodo non semplice per Martina Luchena che nei giorni scorsi ha pianto la scomparsa della nonna, figura familiare a cui era […] L'articolo Uomini e Donne Oggi, Martina Luchena ‘svelata’ e audace ...

Maria De Filippi si rilassa prima di Uomini e Donne e Tu sì que vales : U&D e Tu sì que vales: l’estate di Maria De Filippi con il figlio La conduttrice Maria De Filippi, uno dei personaggi di punta della rete Mediaset, come ogni anno anno, prima dell’inizio della nuova stagione televisiva dei programmi Uomini e Donne e Tu sì que vales, ha deciso di godersi qualche settimana di relax. Con lei non c’era il marito Maurizio Costanzo, ma l’altro uomo importante della sua vita, il figlio ...

Uomini e Donne - Rosa confessa : “Dopo la scelta Pietro in albergo era irrefrenabile” : Uomini e Donne, Rosa Perrotta racconta cosa è successo con Pietro dopo la scelta: “In albergo era irrefrenabile” Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione dopo Uomini e Donne continuano a mostrarsi sempre più uniti e innamorati che mai. La loro intenzione di mettere presto su famiglia, inoltre, sembra farsi sempre più concreta. L’ex tronista infatti, rispondendo […] L'articolo Uomini e Donne, Rosa confessa: “Dopo la scelta ...

Uomini e Donne - Rosa Perrotta : "Tra 5 anni mi vedo con Pietro come marito e 2 marmocchi" : Prosegue a gonfie vele la love story tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, conosciutisi ormai più di un anno fa in quel di Uomini e Donne. L'ex tronista era rimasto colpita non solo dalla bellezza del ragazzo, ma anche dai suoi modi gentili ed educati.Ma il punto di svolta si è avuto quando la coppia è stata costretta a un periodo di separazione a causa della partenza di lei per L'Isola dei Famosi. In alcune , la ragazza ha parlato del ...

Uomini E DONNE parte il 10 settembre : chi sono i tronisti? Anticipazioni : A partire da lunedì 10 settembre 2018, Canale 5 trasmetterà la nuova stagione di UOMINI e DONNE, programmata come sempre dal lunedì al venerdì alle 14.45 circa. Maria De Filippi, salda al timone del dating show dei sentimenti, ha rilasciato di recente alcune informazioni sulla prossima edizione. Intervistata dal settimanale UOMINI e DONNE Magazine, la padrona di casa ha rivelato di voler far sedere sul trono classico dei ragazzi e delle ragazze ...

Uomini e Donne/ Tina Cipollari pronta alla svolta : un'opinionista "nuova" a settembre? (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari pronta ad essere un'opinionista "tutta nuova"? Intanto torna al parlare del rapporto con Chicco Nalli(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Francesca Del Taglia - gravidanza agli sgoccioli : consigli per le future mamme (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Francesca Del Taglia sta per diventare mamma per la seconda volta: ecco i suoi consigli per le future mamme(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 07:05:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Marta Pasqualato contro tutto e tutti : "Oggi non mi ferirete" (Trono classico) : UOMINI e DONNE trono classico: nel bel mezzo della sua vacanza in Indonesia in compagnia del suo attuiale fidanzato, Federico Piccinato, Sonia Lorenzini…(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 13:05:00 GMT)

“Il tronista gentiluomo di Uomini e Donne”. Antonello Zara - dieci anni senza pace per papà Valter : dieci anni. Centoventi lunghissimi mesi per la famiglia di Antonello Zara. Tanto è passato da quel tragico 7 agosto 2008, data in cui l’ex tronista di Uomini e Donne perse la vita in un incredibile incidente stradale. Aveva 31 anni quando un’auto lo travolse, strappandolo a questa vita e gettando nella disperazione i suoi familiari. Lui, cresciuto nella sua città Natale, Verona, era un bambino curioso, ricco di interessi e amante ...