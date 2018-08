Uno scienziato del programma missilistico siriano è stato ucciso dal Mossad?

Siria - bomba uccide Uno scienziato : guidava un centro ricerche accusato dagli Usa di produrre armi chimiche : Uno scienziato Siriano, Aziz Esber, direttore di un centro di ricerche nella provincia di Hama è stato ucciso da una bomba la scorsa notte. Il polo scientifico che guidava era sospettato di essere coinvolto nei programmi di armamenti chimici del regime. A riferire l’episodio è l’ong Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria. Il centro diretto da Esber, situato nella località di Masyaf, era stato preso di mira nel settembre del ...