Universiadi : De Luca - 20 mln per San Paolo : ANSA, NAPOLI, 8 AGO - "Abbiamo preso e formalizzato una decisione importante, destiniamo allo stadio San Paolo venti milioni di euro per rifarlo completamente". Lo ha detto il presidente della Regione ...

Universiadi : De Luca - si parte : ANSA, - NAPOLI, 27 LUG - "Sulle Universiadi 2019 siamo allo start ufficiale dopo qualche dibattito inutile durato per mesi, ora il nuovo commissario è il responsabile tecnico dell'Aru". Lo ha detto il ...

Universiadi a Napoli - l'ombra del rinvio. E De Luca : 'Non è una tragedia' : Tutto nelle mani della Fisu, la federazione internazionale degli sport universitari. Perché tocca al presidente dell'organismo, il russo Oleg Matytsin, avallare le richieste italiane: diminuire di ...

Universiadi Napoli - De Luca : “No villaggio atleti - usiamo le navi da crociera. Mai un campo rom alla Mostra D’Oltremare” : “L’unico ente che paga per questo evento è la Regione Campania. C’è molta gente che parla ma non caccia neanche un euro. Noi siamo contro la devastazione della Mostra D’Oltremare. Io non accetterò mai che si faccia un campo rom alla Mostra D’Oltremare. Ieri c’è stato un clima positivo ed abbiamo spiegato che per quanto ci riguarda si possono utilizzare le navi da crociera per ospitare migliaia di atleti. Se ne ...

De Luca - rinvio Universiadi non è dramma : ANSA, - NAPOLI, 4 LUG - "Lo slittamento di un anno delle Universiadi è un'ipotesi avanzata dal presidente del Coni Malagò, se si verifica che i tempi sono strettissimi non è una tragedia spostarle di ...

Universiadi : De Luca - ok a navi atleti : ROMA, 03 LUG - "Credo si sia fatto un passo avanti: c'è piena disponibilità da parte delle istituzioni e uno spirito collaborativo. Ovviamente ci sono dei problemi ma la conclusione di questa sera è ...

Vertice a Palazzo Chigi per le Universiadi. De Luca : ok navi e piccolo villaggio : 'Credo si sia fatto un passo avanti: c'è piena disponibilità da parte delle istituzioni e uno spirito collaborativo. Ovviamente ci sono dei problemi ma la conclusione di questa sera è quella che si ...

De Magistris e De Luca a Roma incontro per le Universiadi : Ha preso il via presso Palazzo Chigi la cabina di regia sulle Universiadi di Napoli 2019. Oltre al sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, per il governo presenti anche il ...

Villaggio Universiadi alla Mostra d'Oltremare - De Luca non ci sta : 'Pronti a fare ricorso' : Sul Villaggio per gli atleti alla Mostra d'Oltremare di Napoli il presidente della giunta regionale campana Vincenzo De Luca si dice pronto a dare battaglia: 'Come Regione - ha detto oggi intervenendo ...

Universiadi : De Luca - non devastare Mostra : NAPOLI, 1 GIU - "Qualcuno ipotizza di fare il villaggio delle Universiadi alla Mostra d'Oltremare, uno dei beni storico-architettonici più belli di Napoli e d'Italia. Ma un villaggio da 10mila persone ...