Un’estate con Claude Nori

Tuffo nel passato - sesto episodio. Estate in musica 2003 : Ramazzotti trionfa in Un’estate di conflitti e scandali calcistici : Estate 2003. La prima di tante estati caratterizzate dalla Guerra dell’Iraq, anche conosciuta come Seconda Guerra del Golfo, scoppiata il 20 marzo 2003. Nel corso di essa, l’Italia non prese parte all’invasione irachena ma fornì il suo appoggio politico e militare al conflitto, inviando alcune truppe nel sud del Paese: la decisione suscitò diverse polemiche nell’opinione pubblica italiana e diversi gesti e manifestazioni di protesta, tra cui la ...

Reggia di Caserta - gran finale per “Un’estate da Re” con Jonas Kauffmann : Si chiude per il terzo anno consecutivo "Un'Estate da Re" nello splendido scenario notturno tra la Reggia di Caserta ed il Belvedere di San Leucio, a Caserta. Nell'Aperia del sito vanvitelliano, martedì 7 agosto, si esibiranno il tenore Jonas Kaufmann e il soprano Maria Agresta, accompagnati dalle orchestre del Teatro di San Carlo Napoli e del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno, dirette da Stellario Fagone.Continua a leggere

Raccolta umido - 8 consigli per Un’estate green : In vacanza, ma senza dimenticare la Raccolta differenziata: tra le buone abitudini da portare sotto l’ombrellone c’è anche il prendersi cura dell’ambiente. Per questo motivo, il Consorzio italiano compostatori (Cic) ha stilato il vademecum per tutti coloro che sono in partenza: dopo il check della valigia, meglio fare un ripasso su come fare la Raccolta differenziata in vacanza, per un’estate all’insegna della sostenibilità e la cura per ...

Sesso sicuro : in vacanza senza dimenticare la contraccezione - i consigli dell’esperto per Un’estate senza pensieri : E’ quasi tutto pronto per un’altra estate di avventura e passione. Le vacanze, sono da sempre sinonimo di divertimento e spensieratezza. Per prepararsi al meglio non pensiamo solo al guardaroba da portare con noi, ma anche e soprattutto a tutto quello che consentirà di trascorrere questo periodo “senza pensieri”. Stiamo parlando della contraccezione che non bisogna dimenticare per vivere il Sesso estivo in piena sicurezza. “Perché si sa che in ...

Tuffo nel passato. Estate 2000 : il nuovo millennio inizia con Un’estate tra Giubileo - Europei e tormentoni : Estate 2000. La prima Estate del Terzo millennio e del XXI secolo che ancora oggi stiamo vivendo. L’Estate del Grande Giubileo di Giovanni Paolo II, caratterizzato dai cosiddetti Giubilei particolari per vari gruppi di persone, tra cui la Giornata Mondiale della Gioventù o Giubileo dei Giovani, culminato nella storica Veglia della serata del 19 Agosto svolta presso il Campus dell’Università di Tor Vergata a cui hanno partecipato due ...

Infezioni in viaggio : i consigli dei medici per Un’estate sicura : Malaria, Febbre gialla, Dengue, Chikungunya, Zika: quali sono i rischi in Europa, in Africa e nelle Americhe. E quali le possibilità di contagio in Italia? Per vacanze serene e senza rischi ecco i consigli di...

Reggia di Caserta - al via “Un’estate da Re” con la Nona di Beethoven diretta da Valcuha : Torna per il terzo anno consecutivo "Un'Estate da Re" nello splendido scenario notturno tra la Reggia di Caserta ed il Belvedere di San Leucio, a Caserta. Ad aprire il programma è la Nona di Beethoven diretta da Juraj Valcuha, premiato come il migliore direttore d’orchestra dell’anno, nell'Aperia del Palazzo Reale.Continua a leggere

Un’estate carioca nel video ufficiale di Amore e Capoeira con Giusy Ferreri feat. Sean Kingston : Il video ufficiale di Amore e Capoeira con Giusy Ferreri feat. Sean Kingston ci ricorda che è arrivata l'estate. La clip dedicata al nuovo singolo di Takagi e Ketra arriva a qualche settimana dalla rotazione radiofonica, scelta per il 1° giugno. Amore e Capoeira è già approdata su due grandi palchi live, con la prima esibizione ai Wind Music Awards all'Arena di Verona, a pochi giorni dal rilascio del brano per le radio. Giusy Ferreri è stata ...

Run&Fit – 5 consigli per Un’estate in forma smagliante : Run&Fit: il piano d’allenamento estivo by Vita Energy®: i suggerimenti di DiaVita per mantenere uno stile di vita attivo durante i mesi più caldi dell’anno Con l’arrivo dell’estate può essere ancora più faticoso praticare attività fisica, soprattutto per chi vive in città: afa e temperature elevate, infatti, rendono insopportabile anche una semplice corsa al parco, elementi che rischiano di compromettere i risultati raggiunti durante un anno ...

Braun – I consigli per Un’estate al top : come curare la pelle in vacanza : La tanto sospirata estate è alle porte: come preparare la pelle? come curarla durante le vacanze e a seconda della nostra destinazione? Ecco i consigli di Braun e dell’esperto! L’estate, tra un acquazzone e l’altro, sembra essere ormai vicina e, come ogni anno, bisogna preparare la pelle ad affrontare le lunghe giornate calde e soleggiate. come? Semplicissimo con qualche buona abitudine da introdurre nella propria beauty routine, i ...