Undici milioni di utile per Sereni Orizzonti

Undici milioni di italiani indebitati per pagare pillole - analisi e visite mediche : Per pillole, visite e analisi gli italiani spendono sempre più di tasca propria, al punto che 11 milioni di assistiti si sono dovuti indebitare per pagarsi le cure. Addirittura tre milioni sono stati costretti a vendere casa per fronteggiare spese sanitarie che gli economisti definiscono “catastrofiche”. Del resto i numeri parlano chiaro: la spesa ...