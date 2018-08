Unavowed - recensione

eurogamer

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Il termineviene usato raramente in Inglese ma si può tradurre più o meno come "poco noto" o "non palese"; in un certo senso... invisibile. Descrive alla perfezione l'organizzazione protagonista dell'ultima fatica di Dave Gilbert, una sorta di setta al contrario che protegge il mondo da entità maligne precipitate più o meno volutamente nella nostra dimensione. Esiste da millenni, ovviamente sconosciuta ai comuni mortali e i suoi adepti preferiscono chiamarla Antica Società.Entrerete a far parte di questa elitaria schiera di difensori ultraterreni in modo piuttosto brusco. L'incontro/scontro con un demone antico segnerà per sempre la vostra vita, oltre a delineare i primi tratti del vostro personaggio. Durante un'intensa scena iniziale vi verrà chiesto di decidere il sesso del vostro personaggio, il suo nome e la sua professione. Le prime due scelte non avranno alcuna ...