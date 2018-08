eurogamer

Un fan di Zelda passa un anno intero a completare al 100% ogni gioco di Zelda #Zelda

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Un fan di, particolarmente dedito alla saga, ha coronato il suo ambizioso obbiettivo, ovvero dial massimosingolocanonico diche sia presente nello sconfinato catalogo di Nintendo, dagli albori della saga fino ad oggi. Ebbene, come riporta anche Eurogamer, l'intera impresa è ha necessitato di poco più di undi. La sfida di SuperMCGamer, questo il nick del giocatore, è iniziata a luglio 2017, e ha raggiunto il suo positivo epilogo proprio venerdì scorso, il 3 di agosto, con un tempo ditotale di 484 ore.SuperMCGamer per celebrare il successo ha risposto ad alcune domande su Reddit in un AMA, da cui apprendiamo che l'elenco diconsisteva di 18 titoli, pur tralasciando giochi non canonici come Hyrule Warriors.