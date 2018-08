Un convoglio Trenord avrebbe diffuso uno strano messaggio contro  zingari e

agi

(Di mercoledì 8 agosto 2018) "I passeggeri sono pregati di non dare monete ai molestatori e agli. Scendete alla prossima fermata perché avete rotto i coglioni". Questo, stando al tweet del passeggero Raffaele Ariano, è statoieri dagli altoparlanti di bordo del treno regionale '2653', in partenza alle 12 e 20 da Milano per Cremona e Mantova. La segnalazione ha portato all'apertura di un'inchiesta interna da parte di Trenord: "Ringraziamo il cliente per la pronta segnalazione. Quanto riportato è grave e inqualificabile, adotteremo i provvedimenti necessari". Accertamenti sono in corso per capire se ilsia statodalla capotreno (la voce era femminile) oppure da un passeggero che potrebbe avere manomesso il dispositivo da cui si lanciano gli avvisi. Scrive Il Giornale che "ilè forte e ...