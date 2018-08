Un convoglio Trenord avrebbe diffuso uno strano messaggio contro "zingari e molestatori" : "I passeggeri sono pregati di non dare monete ai molestatori e agli zingari. Scendete alla prossima fermata perché avete rotto i coglioni". Questo messaggio, stando al tweet del passeggero Raffaele Ariano, è stato diffuso ieri dagli altoparlanti di bordo del treno regionale '2653', in partenza alle 12 e 20 da Milano per Cremona e Mantova. La segnalazione ha portato all'apertura di un'inchiesta interna ...