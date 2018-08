Uccide l’ex incinta a colpi d’ascia e le salta sulla pancia | “Anche il neonato deve

In lotta per la custodia del figlio : Uccide bimbo - l’ex e la nuova compagna. Poi si suicida : L'orribile dramma familiare in una casa del Queens, a New York, dove il 39enne James Shields ha aperto il fuoco con due pistole contro il piccolo di sei anni, la ex moglie e la nuova compagna prima di rivolgere una delle armi contro se stesso e uccidersi.Continua a leggere

Iglesias - tenta di Uccidere l’ex moglie a roncolate : arrestato : Iglesias, tenta di uccidere l’ex moglie a roncolate: arrestato Iglesias, tenta di uccidere l’ex moglie a roncolate: arrestato Continua a leggere L'articolo Iglesias, tenta di uccidere l’ex moglie a roncolate: arrestato proviene da NewsGo.

Uccide l’ex moglie e poi si impicca - lei lo aveva denunciato per maltrattamenti : Tragedia nel messinese. Un pasticcere di 56 anni ha ucciso a l'ex moglie e madre della figlia di 10 anni e poi si è tolto la vita impiccandosi. Il delitto è stato scoperto dalla sorella donna, preoccupata per il suo prolungato silenzio. La vittima, era un'impiegata comunale e aveva già denunciato il marito per maltrattamenti.Continua a leggere

Uccide l’ex moglie e poi si impicca - lei lo aveva denunciato per maltrattamenti : Uccide l’ex moglie e poi si impicca, lei lo aveva denunciato per maltrattamenti Tragedia nel messinese. Un pasticcere di 56 anni ha ucciso a l’ex moglie e madre della figlia di 10 anni e poi si è tolto la vita impiccandosi. Il delitto è stato scoperto dalla sorella donna, preoccupata per il suo prolungato silenzio. […] L'articolo Uccide l’ex moglie e poi si impicca, lei lo aveva denunciato per maltrattamenti proviene da NewsGo.

Udine. Giuliano Cattaruzzi Uccide l’ex moglie pescarese Donatella Briosi poi si spara : Femmicidio a Udine nello studio del notaio Amodio. Giuliano Cattaruzzi ha sparato all’ex moglie Donatella Briosi. Subito dopo si è tolto la vita nello studio del professionista dove la coppia, divorziata da tempo, stava sottoscrivendo la vendita di un immobile di proprietà comune sito a Tarcento, in provincia di Udine.--Il dramma è accaduto intorno alle 10,15 nello studio notarile di via Rialto. Davanti al notaio c’erano oltre a Cattaruzzi e ...