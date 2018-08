Tv2000 | Vado al Massimo | Andrea Delogu conduce lo spettacolo per i giovani in

davidemaggio

(Di mercoledì 8 agosto 2018)Prima la veglia di preghiera con Papa Francesco, poi la grande festa. Si intitolaalla serata di musica eche sabato prossimo, 11 agosto, andrà in scena al Circodi Roma per ipellegrini che confluiranno a Roma da tutta Italia in preparazione del Sinodo di ottobre. L’evento, organizzato dain collaborazione con la Cei, sarà trasmesso in diretta dalle 21.30 sul canale 28 dtt e sarà condotto da. Tra gli artisti attesi sul palco, anche l’irriverente comico Saverio Raimondo. Nella giornata di sabato, alle 18.30 Papa Francesco arriverà al Circoper la veglia di preghiera con migliaia diarrivati nella Capitale dopo una settimana di cammino. Dopo il momento spirituale, in serata inizieranno due ore di intrattenimento all’insegna della musica e di “piccole grandi storie”, ...