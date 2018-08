Tv2000 - Vado al Massimo : Andrea Delogu conduce lo spettacolo per i giovani in pellegrinaggio dal Papa. Sul palco anche Saverio Raimondo : Andrea Delogu Prima la veglia di preghiera con Papa Francesco, poi la grande festa. Si intitola Vado al Massimo la serata di musica e spettacolo che sabato prossimo, 11 agosto, andrà in scena al Circo Massimo di Roma per i giovani pellegrini che confluiranno a Roma da tutta Italia in preparazione del Sinodo di ottobre. L’evento, organizzato da Tv2000 in collaborazione con la Cei, sarà trasmesso in diretta dalle 21.30 sul canale 28 dtt e ...

