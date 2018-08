Tutto può succedere | chiude i battenti la fiction di RaiUno e i fan si arrabbiano

"Tutto può succedere 4" ci sarà? La produzione rompe (finalmente) il silenzio : A poche ore dall'ultima puntata, Cattleya non esclude la possibilità di mandare in onda una quarta stagione dell'amata...

Tutto può succedere 4 - il regista : ‘Nuova stagione non prevista ma le cose possono cambiare’ : “Un’altra stagione? Non era prevista ma Tutto può cambiare, abbiamo pensato a un finale vero ma di spunti ce ne sono”: a dirlo è Lucio Pellegrini, il regista della fortunata fiction realizzata per la Rai Tutto può succedere, campionessa d’ascolti, in merito al prossimo futuro della serie. “Niente è definito in realtà” ha sottolineato ulteriormente Riccardo Tozzi, presidente di Cattleya, società produttrice del ...

Ascolti tv - Tutto può succedere chiude con 2.7 milioni di telespettatori : L’ultima puntata della terza stagione di ‘Tutto può succedere’, la fiction di Rai1, si è aggiudicata la prima serata del 6 agosto con 2.716.000 telespettatori e il 15,66%. Ascolti tv prime time Canale 5 invece, con ‘Il viaggio di Temptation Island‘ ha ottenuto 2.395.000 telespettatori e uno share più alto, il 16,43%, per via della maggiore durata del programma. Su Rai2 lo ‘Speciale TG2’ ha segnato ...

Ascolti TV | Lunedì 6 Agosto 2018. Tutto può Succedere chiude al 15.7% - Il Viaggio di Temptation Island 16.4% : Tutto può Succedere 3 Su Rai1 l’ultima puntata della terza stagione di Tutto Può Succedere ha conquistato 2.716.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Canale 5 Il Viaggio di Temptation Island 5 ha raccolto davanti al video 2.395.000 spettatori pari al 16.4% di share. Su Rai2 Speciale Tg2 (in onda dalle 21.15 alle 22.05) ha interessato 1.778.000 spettatori pari al 9.3% di share; a seguire Reclaim totalizza un a.m. di 621.000 spettatori ...

Tutto può succedere 4 non ci sarà : Maya Sansa La famiglia Ferraro saluta il pubblico di Rai1 e se ne va. Quello di questa sera è, infatti, l’ultimo appuntamento con Tutto può succedere, la serie a marchio Cattleya che vede protagonisti, tra gli altri, Maya Sansa, Pietro Sermonti, Camilla Filippi e Alessandro Tiberi. In onda dal dicembre del 2015, la fiction, con all’attivo 3 stagioni e 42 episodi, nonostante l’ottima sceneggiatura ed un cast di validi attori non ...

Tutto può succedere 4 - fiction cancellata dalla Rai : l'annuncio ufficiale del regista : Brutte notizie in arrivo per tutti i fan di Tutto può succedere, la fiction di Raiuno che ieri sera ha chiuso i battenti dopo una terza stagione che è stata trasmessa nel bel mezzo del periodo estivo. In molti si stanno chiedendo se ci sarà la quarta stagione della serie televisiva con protagonista Pietro Sermonti, ma possiamo dirvi che la risposta è negativa. Il regista della fiction, infatti, ha confermato che Tutto può succedere 4 non ci ...

Ascolti tv ieri - Temptation Island vs Tutto può succedere 3 | Dati Auditel 6 agosto 2018 : Ultima sfida per quanto riguarda gli Ascolti tv. ieri sera, lunedì 6 agosto, è andato in onda l’ultimo atto di Tutto può succedere 3 e speciale di Temptation Island per scoprire cosa è successo alle varie coppie protagoniste del programma di Canale 5. Chi ha vinto? Il programma condotto da Filippo Bisciglia, quest’anno, ha battuto ogni record. La fiction di Rai 1, nonostante non fosse una replica, invece, ha sempre sofferto la ...

"Tutto può succedere 3" – Ottava e ultima puntata del 6 agosto 2018 – Anticipazioni e trama. : Tutto può succedere,terza stagione, in onda in piena estate al lunedì sera. Sedici episodi per un totale di otto puntate da due episodi ciascuno. Buoni ascolti, con una media di oltre 3 milioni di telespettatori e circa il 15% di share, ma in calo rispetto ai discreti dati delle prime due stagioni.

Tutto può succedere 3 - diretta ultima puntata : la proposta della Tadini ad Ambra : Arriva alla fine il viaggio della famiglia Ferraro, protagonista di Tutto può succedere 3. Questa sera, 6 agosto 2018, alle 21:25 su Raiuno, scopriremo come si concluderanno le vicende dei componenti della famiglia, alle prese con decisioni importanti, sempre supportati l'uno dall'altro.