Tuffi | Europei 2018 | Giovanni Tocci prova a ripetersi dai tre metri Lorenzo Marsaglia a

Europei nuoto - 3 argenti tra vasca e Tuffi. Bronzo nel fondo. Pellegrini 5^ nei 100 sl : Altra giornata di medaglie agli Europei di nuoto di Glasgow. La prima è il Bronzo conquistato da Rachele Bruni nella 5 km acque libere: l’azzurra è arrivata alle spalle dell’olandese Sharon Van Rouwendaal e della tedesca Leonie Antonia Beck. Poi a Edinburgo dalla piattaforma 10 metri dei tuffi è arrivato il primo argento: Noemi Batki con 315 punti ha chiuso dietro solamente di quattro lunghezze a Celine Maria Van Duijn, emulando così il ...

Tuffi - Europei 2018 : una ritrovata Noemi Batki è argento dalla piattaforma! Ma brucia la beffa olandese : Seconda finale odierna alla Royal Commonwealth Pool di Edimburgo nel programma degli Europei 2018 dei Tuffi e l’Italia può esultare per un argento di grande valore ottenuto da una grandiosa Noemi Batki dalla piattaforma. L’azzurra conquista la sua ottava medaglia in una rassegna continentale (sesta individuale), dimostrando di avere ancora nelle sue possibilità grandi risultati. E così i 315.00 punti sono da accogliere con il sorriso ...

Tuffi - Europei 2018 : Maicol Verzotto/Elena Bertocchi settimi nel sincro misto dai tre metri. Oro alla Germania : alla Royal Commonwealth Pool di Edimburgo la finale del sincro misto dai 3 metri degli Europei 2018 sorride ai colori tedeschi. Eccellente prestazione dei teutonici Lou Massenberg e Tina Punzell che con lo score di 313.50 conquistano una medaglia d’oro strameritata, frutto di una gara regolare, senza alcuna imprecisione, ed incantando con il triplo e mezzo avanti carpiato (74.40). Alle loro spalle i due britannici Ross Haslam/Grace Reid ...

Tuffi - Europei 2018 : Noemi Batki in finale dalla piattaforma. Clamorosa eliminazione delle russe : Noemi Batki è in finale dalla piattaforma agli Europei di Tuffi. Missione compiuta per l’azzurra, che chiude in quinta posizione (279.40) al termine di una buona prestazione, che l’aveva portata anche in testa prima dell’errore con il rovesciato nell’ultimo tuffo. Batki ha ottenuto solo 46.20 punti, perdendo dunque la vetta della classifica. Un primato che Noemi si era guadagnata grazie a due ottimi Tuffi prima dalla ...

Tuffi - Europei 2018 : mercoledì 8 agosto. Orario d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli azzurri in gara : Terza giornata degli Europei di Tuffi. Dopo l’argento di Giovanni Tocci dal metro, l’Italia vuole altre medaglie sia dalla piattaforma femminile con Noemi Batki sia soprattutto dal sincro misto dal trampolino con la coppia formata da Elena Bertocchi e Maicol Verzotto che punta a confermare il titolo dello scorso anno a Kiev. PROGRAMMA gare ore 10.30: Preliminari piattaforma donne ore 14.30: Finale sincro mistro trampolino ore 15.40: ...

Tuffi - Europei 2018 : Giovanni Tocci è argento dal metro! Oro ad un imbattibile Jack Laugher : Alla Royal Commonwealth Pool di Edimburgo la finale dal trampolino di un metro maschile degli Europei 2018 sorride a colori azzurri. Il merito è di Giovani Tocci che, come a Londra due anni fa, conquista la medaglia d’argento con lo score di 401.10. L’oro va al padrone di casa Jack Laugher (414.60), autore di una gara estremamente regolare e performante. Sul terzo gradino del podio troviamo un altro atleta britannico James ...

Tuffi – Europei 2018 - amara medaglia di legno per il sincro femminile dalla piattaforma : Batki-Pellacani ai piedi del podio : Il duo composto da Noemi Batki e Chiara Pellicani agli Europei di Tuffi di Glasgow 2018 si piazzano ai piedi del podio nella loro specialità Amaro quarto posto per le azzurre Noemi Batki e Chiara Pellacani ai campionati Europei di Tuffi a Glasgow. La vittoria va alle britanniche Eden Cheng e Lois Toulson con 289.74, davanti alle russe Ekaterina Beliaeva e Iulia Timoshinina (288.60) e alle tedesche Maria Kurjo e Elena Wassen (284.64), ...