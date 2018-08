Trump per Israele sta elaborando il Piano del secolo

Il comune di Hollywood approva la risoluzione per rimuovere la stella di Donald Trump dalla Walk of Fame : Donald Trump potrebbe perdere la sua stella a Hollywood: il comune ha infatti approvato all'unanimità una risoluzione in cui si chiede di rimuoverla dalla celebre Walk of Fame, in segno di protesta soprattutto contro le politiche sull'immigrazione del presidente americano.Ma non è detto che la richiesta venga accolta. La stella infatti è di proprietà della città di Los Angeles che, non fosse altro che per ...

Perché è grazie ai tanti nemici che lo combattono che Donald Trump è in vetta al mondo : E' il destino di Trump avere tanti nemici, ma e' questo destino di super-contestato che l'ha portato dov'e', in cima al mondo politico USA e anche in cima al mondo in senso letterale. Come imprenditore era gia' stato criticato dai media economici, e l'accusa era di non essere cosi' miliardario come lui vantava: durante le primarie, si ricordera', mostro' ...

Russiagate “Trump sapeva del dossier Hillary Clinton”/ Rick Gates ammette reati per capo campagna elettorale : Russiagate, bufera su Trump: “sapeva dei dossier su Hillary Clinton”. E Rick Gates ammette reati per capo campagna elettorale, Paul Manafort. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 09:22:00 GMT)

Russiagate - Rick Gates ammette di aver commesso reati fiscali per Manafort - capo della campagna elettorale di Trump : Conti bancari esteri non dichiarati. Frode fiscale e bancaria. Appropriazione indebita. Sono alcuni dei reati di cui si è dichiarato colpevole Rick Gates, socio d’affari e collaboratore di Paul Manafort, lobbista, consulente politico, l’uomo che guidò la campagna elettorale di Donald Trump tra il giugno e l’agosto 2016. Gates, anche lui ben inserito nella politica repubblicana e vice di Manafort quando questi era il principale collaboratore di ...

Trump usa l’arma del dollaro per mettere in crisi Teheran : Donald Trump punta sul dollaro per portare Teheran al negoziato con Washington. Ma non destinando valigie di biglietti verdi ai forzieri della repubblica islamica, come accaduto dalla firma del trattato sul nucleare, piuttosto impedendo all’Iran di compiere qualsivoglia transazione in valuta statunitense. Ecco così che la scure delle sanzioni si ab...

Trump usa l'arma del dollaro per mettere in crisi Teheran : E all'Europa si rivolge Benjamin Netanyahu definendo la decisione di Trump, 'un momento importante per il mondo intero', e sollecitando l'Ue ad allinearsi: 'Dicono che l'Iran va fermato - afferma il ...

Trump vuole sanzionare l'Iran per stroncare l'economia di Teheran : per cibo e medicine l'opzione sarà il mercato nero : Il giro di vite colpisce settori che impattano sulla vita della popolazione. Il carovita e l'aumento dell'inflazione stanno già favorendo le proteste

Trump - un tipo poco «sportivo». Che ora attacca persino Lebron James : C’è un solco antico nella società americana che si riflette nello sport. Jesse Owens, 4 medaglie d’oro a Berlino nel 1936, doveva comunque entrare dalle porte per i neri e passare per la cucina anche se poi doveva salire sul palco delle premiazioni. Cassius Clay, diventando Mohammad Ali, gettò la medaglia vinta a Roma nel 1960 in un fiume, rifiutò la guerra del Vietnam e venne bandito dalle competizioni. A Città del Messico il 16 ottobre di ...

Stormy Daniels al Grande Fratello Vip Uk : 560 mila euro per 7 giorni alla pornostar che accusò Trump : Stephanie Clifford, alias Stormy Daniels, la pornostar nota per le accuse rivolte al presidente Usa Donald Trump, è pronta a volare in Gran Bretagna per entrare nella casa del Grande Fratello Vip. A rivelarlo sono i tabloid inglesi, che riportano anche il cachet stellare preteso (e ottenuto) dalla diva del porno: 560 mila euro per soli sette giorni di presenza nel cast del reality. Ma la sua partecipazione al programma è stata in forse fino ...

Trump ha ammesso che suo figlio incontrò i russi in piena campagna elettorale per parlare di Clinton : E si è contraddetto, visto che fino a pochi mesi fa aveva sostenuto che in quell'incontro si era parlato solo di adozioni The post Trump ha ammesso che suo figlio incontrò i russi in piena campagna elettorale per parlare di Clinton appeared first on Il Post.

Stormy Daniels al Grande Fratello Vip - il cachet record che sarà sborsato per la pornostar che accusò Donald Trump : Stormy Daniels parteciperà al Grande Fratello Vip Usa: la rivelazione della stampa americana, che svela anche il cachet astronomico della pornostar diventata famosa per le accuse a Donald Trump Il Grande Fratello Vip Usa quest’anno si pregerà della presenza di una delle donne più ‘in voga’ oltreoceano. Stormy Daniels, famosa pornostar nota soprattutto per le accuse rivolte a Donald Trump, con cui ha ammesso di aver avuto ...

Russiagate : 'Trump preoccupato per figlio Don' - ma lui nega : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Melania difende LeBron James : per la seconda volta prende le distanze da Trump : Come sapete - prosegue la Grisham - la signora Trump ha girato il paese e il mondo parlando ai bambini del loro benessere, della vita sana e dell'importanza di comportamenti online responsabili con ...

Cina minaccia Trump : pronti dazi per 60 mld : E' la risposta alle minacce di Donald Trump, che negli ultimi giorni ha proposto di raddoppiare le tariffe su 200 miliardi di dollari di beni cinesi. 4 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook