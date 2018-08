: #Truffe ad Assicurazioni,mutilavano arti - CyberNewsH24 : #Truffe ad Assicurazioni,mutilavano arti - TelevideoRai101 : Truffe ad Assicurazioni,mutilavano arti - giuseppelacara : RT @PalermoToday: Procuravano ferite e fratture per truffare le assicurazioni, undici fermi -

braccia e gambe di vittime consenzienti e presentavano le lesioni come conseguenza di incidenti stradali per truffare le. Lo ha scoperto la Polizia di Palermo, che ha eseguito una serie di fermi nei confronti di persone aderenti a due pericolose organizzazioni criminali. Accertati metodi violenti e dolorosi per mutilare le vittime,ad esempio scagliando su braccia e gambe pesanti dischi di ghisa, procurando menomazioni gravissime. Alcune vittime sono finite sulle sedie a rotelle. Un uomo è morto.(Di mercoledì 8 agosto 2018)